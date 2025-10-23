Δύο επιλογές υψηλής αισθητικής και ανθεκτικότητας για την επένδυση εξωτερικών χώρων προτείνει η Λακιώτης.

Με έμφαση στην ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό, η κορυφαία Ελληνική εταιρεία στον κλάδο πλακιδίων και ειδών υγιεινής, προσφέρει δυο νέες λύσεις που αναδεικνύουν κάθε εξωτερικό χώρο, επενδύοντας τοίχους και πισίνες με ποιότητα και στυλ.

Κλωστρά: αρχιτεκτονική ισορροπία ανάμεσα στο φως και τον χώρο

Τα κλωστρά αποτελούν μια διαχρονική αλλά ταυτόχρονα επίκαιρη πρόταση για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Πρόκειται για δομικά, κεραμικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τοιχίων και διαχωριστικών επιφανειών, προσφέροντας διάτρητα γεωμετρικά σχέδια και ποικιλία υφών, τα οποία μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν αισθητικά μέσω χρωματισμού. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν και το μυστικό της επιτυχίας τους: η απλότητα της μορφής σε συνδυασμό με την ευελιξία στη χρήση.

Αγαπημένα υλικά των αρχιτεκτόνων και των διακοσμητών, τα κλωστρά συνδυάζουν το minimal ύφος με τη σύγχρονη αισθητική καθαρότητα, αναβαθμίζοντας κάθε χώρο — εσωτερικό ή εξωτερικό — με μια διακριτική αλλά έντονη παρουσία. Με τη χρήση τους δημιουργούνται διάτρητα παραπετάσματα που οριοθετούν, συμπληρώνουν ή διακοσμούν αρχιτεκτονικούς χώρους κάθε κλίμακας.

Η επιλογή της κατάλληλης βαφής μπορεί να ενσωματώσει τα κλωστρά αρμονικά στο περιβάλλον ή, αντίθετα, να προσδώσει ζωντάνια και χαρακτήρα σε ουδέτερους τοίχους και εσωτερικές αίθουσες. Οι διαφορετικές υφές τους αλληλεπιδρούν με το φως, δημιουργώντας ζεστή, οικεία ατμόσφαιρα και δυναμικά παιχνίδια σκιάς, ενώ συμβάλλουν στον εξωραϊσμό προσόψεων και την ανάδειξη επιμέρους χωρικών ενοτήτων.

Η Λακιώτης Α.Ε. διαθέτει μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά κλωστρών, σχεδιασμένη να υποστηρίζει τις ανάγκες του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, με έμφαση στη φιλικότητα των υλικών και τη βιωσιμότητα των κατασκευών.

WABI SABI σειρά πλακιδίων για εξωτερικούς χώρους και πισίνες: η τέχνη της φυσικής ισορροπίας και αρμονίας

Εμπνευσμένη από την ιαπωνική φιλοσοφία Wabi Sabi, η νέα σειρά πλακιδίων Wabi Sabi (της εταιρείας APE GRUPO) που προτείνει η Λακιώτης, αναδεικνύει την ομορφιά της απλότητας & της φυσικότητας. Η φιλοσοφία Wabi Sabi υμνεί το αυθεντικό και το γήινο, προβάλλοντας τη ζεστασιά των φυσικών υλικών, τις διακριτικές ανομοιομορφίες και τη σιωπηλή αρμονία που γεννά η επαφή με τη φύση.

Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους και πισίνες, τα πλακάκια της σειράς Wabi Sabi διασφαλίζουν αρμονία και φυσική ισορροπία με τον περιβάλλοντα χώρο. Οι επιφάνειές τους μιμούνται την υφή της φυσικής πέτρας, με ματ φινίρισμα που αλληλεπιδρά αρμονικά με το φως και το νερό, αποπνέοντας αυθεντικότητα και γήινη κομψότητα. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για εξωτερικούς χώρους, καθώς δίνουν την δυνατότητα να συνδυάσουμε πέτρα, μάρμαρο και ξύλο καθώς και μεγάλο εύρος χρωμάτων και φινιρισμάτων.

Κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σειράς πλακιδίων είναι ότι προσφέρει αντιολισθητική επιφάνεια υψηλών προδιαγραφών (R11), εξαιρετική αντοχή σε παγετό και αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα στην υγρασία. Επιπρόσθετα για τον χώρο της πισίνας υπάρχουν διαθέσιμα: σκαλοπάτι (R12) και σχάρα υπερχείλισης (R12) πισίνας.

Wabi Sabi: η σειρά πλακιδίων που επαναπροσδιορίζει την έννοια της αρμονίας ανάμεσα στο design και τη φύση — εκεί όπου η απλότητα μετατρέπεται σε διαχρονική κομψότητα, είναι διαθέσιμη στα 13 καταστήματα της εταιρείας αλλά και στο lakiotis.gr.