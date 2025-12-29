Δύο κινεζικές αεροπορικές εταιρείες αγοράζουν αεροσκάφη Airbus αξίας έως και 8,2 δισ. δολαρίων

Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες Spring Airlines και Juneyao Airlines ανακοίνωσαν τη Δευτέρα σχέδια για την αγορά συνολικά 55 αεροσκαφών της οικογένειας A320 της Airbus, σύμφωνα με ανακοινώσεις που υπέβαλαν στα χρηματιστήρια.

Η Spring Airlines, εταιρεία χαμηλού κόστους με έδρα τη Σαγκάη, συμφώνησε να αποκτήσει 30 αεροσκάφη A320neo, με το συνολικό τίμημα - βάσει τιμοκαταλόγου - να μην υπερβαίνει τα 4,13 δισ. δολάρια, όπως προκύπτει από τη σχετική κατάθεση στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης. Η παράδοση των αεροσκαφών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τμηματικά την περίοδο 2028 έως 2032.

Παράλληλα, η Juneyao Airlines γνωστοποίησε, μέσω ανακοίνωσής της στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, ότι σχεδιάζει να υπογράψει συμφωνία με την Airbus για την αγορά 25 αεροσκαφών της οικογένειας A320. Η αξία της παραγγελίας, με βάση τις τιμές καταλόγου, ανέρχεται περίπου στα 4,1 δισ. δολάρια, ενώ και αυτά τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά μεταξύ 2028 και 2032.

Σύμφωνα με τις σχετικές καταθέσεις, και οι δύο συμφωνίες τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων κινεζικών κρατικών αρχών.

Η Airbus βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κίνα - με διαλείμματα - τουλάχιστον από το 2024, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μια ιδιαίτερα μεγάλη παραγγελία που θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 500 αεροσκάφη. Η ευρωπαϊκή κατασκευάστρια αεροσκαφών ανέφερε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι έχει λάβει το «πράσινο φως» από το Πεκίνο για την παράδοση 120 αεροσκαφών που είχαν ήδη παραγγελθεί, ωστόσο εξακολουθεί να αναμένει εξελίξεις όσον αφορά νέες παραγγελίες.