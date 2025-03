Δύο χρόνια podcast «ΤΟ ΒΗΜΑ Σήμερα»

Δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας συμπλήρωσε τo ενημερωτικό podcast της Alter Ego Media, «ΤΟ ΒΗΜΑ Σήμερα», το πρώτο καθημερινό ενημερωτικό podcast της ελληνικής αγοράς.



Με πάνω από ένα εκατομμύριο downloads το ενημερωτικό podcast του ΒΗΜΑΤΟΣ έχει κερδίσει τη δική του θέση στις προτιμήσεις των ακροατών podcasts που αναζητούν καθημερινά εμπεριστατωμένη ανάλυση γύρω από τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.



Στα συνολικά 500 επεισόδια του podcast «ΤΟ ΒΗΜΑ Σήμερα», οι παρουσιαστές Γιάννης Διαμαντής (Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ») και Βασίλης Σφήνας (αρχισυντάκτης της ψηφιακής έκδοσης tovima.gr), έχουν εστιάσει σε θέματα από την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό, τις διεθνείς σχέσεις, το περιβάλλον, την ιστορία, την τεχνολογία και τις επιστήμες. Η δυνατότητα που προσφέρει το podcast να ενημερωνόμαστε τη στιγμή που εμείς επιλέγουμε για θέματα που μας απασχολούν αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν φέρει τη σφραγίδα μιας εμβληματικής εφημερίδας.



Σε κάθε διαφορετικό επεισόδιο του podcast «ΤΟ ΒΗΜΑ Σήμερα» καλεσμένοι στο στούντιο είναι οι καταξιωμένοι δημοσιογράφοι της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», ενώ τη συνολική ευθύνη της παραγωγής έχει η Head of Podcasts της Alter Ego Media, Κατερίνα Μπακογιάννη.



Το podcast της Alter Ego Media «ΤΟ ΒΗΜΑ Σήμερα» έχει βραβευτεί στα Digital Media Awards 2024 ως το καλύτερο podcast στην κατηγορία Best in Current Affairs.