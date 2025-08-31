Δύο deals με διεθνές αποτύπωμα: Aπό το Ελληνικό έως την Alpha Bank - Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Δύο σημαντικές κινήσεις στο επιχειρηματικό στίβο ανακοινώθηκαν για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα προσελκύει πλέον στρατηγικούς εταίρους παγκόσμιας εμβέλειας. Από τη μία, η συνεργασία της LAMDA Development με τον διεθνή Όμιλο ION για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό, επένδυση που ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ. Από την άλλη, η UniCredit που ενισχύει τη θέση της στην Alpha Bank ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 26%. Δύο διαφορετικοί κλάδοι, ακίνητη περιουσία και τραπεζικό σύστημα, ένα κοινό μήνυμα: ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στις προοπτικές της.

Η στρατηγική συνεργασία LAMDA - ION

Τη δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας εντός του έργου του Ελληνικού, ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε η LAMDA Development. Πρόκειται για μια στρατηγική συναλλαγή ύψους 450 εκατ. ευρώ, με συνολικό μέγεθος επένδυσης που εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, έως το 2030.

Το νέο Κέντρο θα αναπτυχθεί σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250 χιλ. τ.μ. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις για τη στέγαση περίπου 2.000 επαγγελματιών από 44 χώρες.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION όπως ανακοινώθηκε θα αποκτήσει ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA Development, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση και την εμπιστοσύνη του στο έργο του Ελληνικού. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, που αποτελεί βασικό τμήμα του masterplan, και αναδεικνύει το The Ellinikon σε ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ιδρυτής και CEO του Ομίλου ION Andrea Pignataro, σε δηλώσεις επισήμανε ότι το μέγεθος, οι υποδομές και το όραμα του Ελληνικού συνάδουν με το δικό όραμα του Ομίλου ΙΟΝ να συνδυάσει την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο για το μέλλον της εργασίας και της εκπαίδευσης, με ρίζες στην Ελλάδα και ανοιχτό στην παγκόσμια κοινότητα. Οραματιζόμαστε αυτό το Κέντρο να λειτουργεί, ταυτόχρονα, ως χώρος εργασίας και εκπαίδευσης, διατηρώντας όμως πάντα τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς, καθιστώντας την Αθήνα έναν ευρωπαϊκό φάρο τεχνολογίας και δημιουργικότητας, είπε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου, υπογράμμισε ότι η εμβληματική αυτή συμφωνία ενισχύει την εικόνα του The Ellinikon ως προορισμού παγκόσμιου επιπέδου και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και κορυφαίους επενδυτές. Αποτελεί, επίσης, το νέο πρότυπο για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων και το υπόδειγμα για να ακούγεται το όνομα της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον, με θετικό τρόπο.

Η ION παρέχει λογισμικό κρίσιμης σημασίας, δεδομένα και υπηρεσίες σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις και παγκόσμιες εταιρείες. Με το Κέντρο στο Ελληνικό, η Αθήνα ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ο άνθρωπος πίσω από τον Όμιλο ION

Ο Andrea Pignataro, γεννημένος στην Ιταλία, είναι ο ιδρυτής και CEO του Ομίλου ION. Σύμφωνα με το Forbes, ίδρυσε την εταιρεία το 1998 ενώ εργαζόταν ως trader ομολόγων στη Salomon Brothers. Σήμερα, το ION Group, με έδρα το Λονδίνο, αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες στον χώρο των χρηματοοικονομικών δεδομένων και της τεχνολογίας, με καθαρά περιουσιακά στοιχεία που ανήλθαν σε 27 δισ. δολάρια το 2023.

Ο Όμιλος διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών, από την πλατφόρμα χρηματοπιστωτικών αγορών Dealogic μέχρι την εταιρεία λογισμικού συναλλαγών Fidessa, ενώ είναι οργανωμένος σε πέντε βασικές κατηγορίες: αγορές, αναλυτικά στοιχεία, βασική τραπεζική, εταιρικές λύσεις και πιστωτικές πληροφορίες.

Η παρουσία του στο έργο του Ελληνικού, μέσω της ION, δεν έχει μόνο επιχειρηματική αλλά και συμβολική διάσταση. Συνδέει την Αθήνα με την ελίτ των διεθνών επενδυτών που βλέπουν στην Ελλάδα έναν τόπο ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η UniCredit ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Alpha Bank

Η δεύτερη σημαντική είδηση αφορά τον τραπεζικό κλάδο. Η UniCredit προχωρά σε αύξηση της συμμετοχής της στην Alpha Bank κατά περίπου 5%, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της σε περίπου 26%. Πρόκειται για εξέλιξη που εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει αιτηθεί η ιταλική τράπεζα ώστε να δύναται να φτάσει μέχρι το 29,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank.

Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί μια απλή επενδυτική κίνηση. Όπως σημειώνεται, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την UniCredit η συνεργασία με την Alpha Bank και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η συνεργασία των δύο ομίλων, που ξεκίνησε πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες ανάπτυξης, δημιουργώντας συνέργειες σε asset & wealth management, transaction banking, trade finance, advisory, διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια και bancassurance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, τόνισε ότι η επένδυση της τραπεζας στην Alpha Bank έχει αποδώσει πολύ πέρα από τις προσδοκίες και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό πεδίο ανάπτυξης για τον Όμιλό UniCredit. Η ισχυρή και αμοιβαία επωφελής συνεργασία έχει ωφελήσει εξίσου τους πελάτες, τους μετόχους και τους ανθρώπους μας, και τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας, τόνισε.

Από την πλευρά της Alpha Bank, ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης ανέφερε ότι η απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank, αποτελεί εξέλιξη που συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση των απτών αποτελεσμάτων της στρατηγικής αυτής συνεργασίας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Alpha Bank.

Η UniCredit έχει ήδη αιτηθεί άδεια από τις Εποπτικές Αρχές για να φτάσει έως το 29,99% στην Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα της επιτρέψει να ενοποιεί σχεδόν το ένα τρίτο των καθαρών κερδών της ελληνικής τράπεζας στα δικά της αποτελέσματα, σηματοδοτώντας ακόμη πιο στενή στρατηγική σύνδεση. Παράλληλα, η Alpha Bank ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 211 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2024, υπογραμμίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση και τη δέσμευση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Δύο ειδήσεις, ένα κοινό μήνυμα

Είτε πρόκειται για το έργο του Ελληνικού, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη με περισσότερα από 40 εργοτάξια σε πλήρη εξέλιξη είτε για τον τραπεζικό τομέα και μια από τις 4 ισχυρές συστημικες τράπεζες , οι δύο ειδήσεις στέλνουν το ίδιο μήνυμα: η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον χάρτη των μεγάλων διεθνών επενδυτών. Η LAMDA Development με τη συνεργασία της με τον Όμιλο ION καθιστά την Αθήνα κόμβο τεχνολογίας, ενώ η Alpha Bank με την εμπιστοσύνη της UniCredit επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χώρο. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως έχων επισημάνει οικονομικοί αναλυτές το κλειδί είναι η εμπιστοσύνη στις εταιρείες, στην εθνική οικονομία, και στις προοπτικές.