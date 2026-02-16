Δράση εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς από τους εργαζόμενους της AstraZeneca σε συνεργασία με τη Humanity Greece

Μια ουσιαστική δράση εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς υλοποίησαν οι εργαζόμενοι της AstraZeneca από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Αθήνα και, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Humanity Greece, παρασκεύασαν και διένειμαν 1.640 πλήρη γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και κοινωνικές δομές.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι της AstraZeneca, στο πλαίσιο μιας ημέρας αφιερωμένης στον εθελοντισμό, τη συνεργασία και την έμπρακτη κοινωνική προσφορά. Με ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι συμμετέχοντες ανέλαβαν όλα τα στάδια της διαδικασίας - από την προετοιμασία των πρώτων υλών έως το μαγείρεμα και τη συσκευασία των γευμάτων.

Αναφερόμενη στη δράση, η κα Γιώτα Κοτσεκίδου, Corporate & Regulatory Affairs Director στην AstraZeneca Ελλάδας δήλωσε: «Στην AstraZeneca πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να δημιουργούν ένα ουσιαστικό και διαρκές θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η βιωσιμότητα και η κοινωνική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και της εταιρικής μας κουλτούρας, με τους ανθρώπους μας να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας. Επενδύουμε σε δράσεις που συνδέουν τον εταιρικό μας σκοπό με τις αξίες μας, μετατρέποντας τη δέσμευση σε απτό κοινωνικό όφελος».

Από την πλευρά της ΑΜΚΕ Humanity Greece, η κα Γεωργία Παράσχου, Ιδρύτρια και Προέδρος σημείωσε: «Η συνεργασία αυτή είναι κομβική στο δύσκολο και καθημερινό μας ανθρωπιστικό έργο, καθώς με την πολύτιμη στήριξη και τη συμμετοχή των ανθρώπων της AstraZeneca καταφέραμε να παρασκευάσουμε μέσα σε λίγες μόλις ώρες 1.640 πλήρη γεύματα και να στηρίξουμε ευάλωτους συμπολίτες μας, τόσο σε δομές που φιλοξενούνται όσο μέσα από τις δράσεις street work της Humanity Greece σε όλη την Αττική. Κάθε σπίτι, κάθε γειτονιά, κάθε άνθρωπος σε αστεγία που πραγματικά έχει ανάγκη έλαβε φρέσκο φαγητό, αγάπη και μια ζεστή αγκαλιά. Ευχαριστούμε ολόψυχα το ανθρώπινο δυναμικό της AstraZeneca και τους εθελοντές μας για αυτή την σπουδαία προσπάθεια».

Τα γεύματα δόθηκαν στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων - Υπνωτήριο Αθήνας, στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων - Υπνωτήριο Ίλιον, στον Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων Χαλανδρίου, Κρωπίας, Παιανίας , το Λύρειο Ίδρυμα, την Εστία των Αθηνών ( ΚΥΑΔΑ), τις Δομές Κοινωνικής Ένταξης Νίκαιας - Α. Ι. Ρέντη Ομίλου UNESCO και Κοινωνικής Ένταξης Πειραιά Ομίλου UNESCO, όπως και σε άτομα που διαβιούν στο δρόμο, στο πλαίσιο των σταθερών δράσεων πεδίου της Humanity Greece σε Αθήνα και Πειραιά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης της AstraZeneca για τη βιωσιμότητα και αναδεικνύει τη δύναμη της συλλογικής δράσης και του εθελοντισμού ως καταλυτικών παραγόντων θετικής αλλαγής για την κοινωνία.