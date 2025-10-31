DOPPLER: Από το Κιλκίς σε 100 χώρες, και στόχο τζίρου τα 40 εκατ.

Καταλύτης εξελίξεων και ανάπτυξης υπήρξε η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της Doppler του SMERemediumCap, με επικεφαλής τον Νίκο Καραμούζη.

Η εισηγμένη κατάφερε τον τελευταίο χρόνο να σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών και πλέον βάζει πλώρη για μεγαλύτερη διεθνοποίηση με επίκεντρο την Ευρώπη, ενίσχυση στην εσωτερική αγορά αξιολογώντας έργα, όπως η επέκταση του ΜΕΤΡΟ και η επένδυση στο Ελληνικό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται σειρά προγραμματισμένων επενδύσεων για νέες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη δυναμική της τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία από το Πολύκαστρο του Κιλκίς, μόλις 10 λεπτά από τη συνοριακή διάβαση στους Ευζώνους, με τους ελληνικούς ανελκυστήρες υπό την επωνυμία Doppler εξάγει τα προϊόντα της ήδη σε περισσότερες από 100 χώρες και στοχεύει σε τζίρο 40 εκατ. ευρώ στην πενταετία.

Στους βασικούς στόχους της διοίκησης και του νέου μετόχου είναι η ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επενδύσεων για νέες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη δυναμική της τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το 2024 δρομολόγησε την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της.

Η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές με υψηλή ζήτηση για ανακαίνιση ανελκυστήρων, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, εξετάζει ευκαιρίες σε αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με στόχο την περαιτέρω διεθνοποίηση της εταιρείας.

Ωστόσο, η βασική στόχευση παραμένει στην Ευρώπη, όπου με στρατηγικές συμφωνίες έχει εδραιώσει την παρουσία της σημαντικά. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά, όπου η παρουσία της έχει ήδη ενισχυθεί, με στόχο να την επεκτείνει περαιτέρω, αξιολογώντας έργα, όπως η επέκταση του ΜΕΤΡΟ και η επένδυση στο Ελληνικό.

Ποια είναι η εταιρεία

Η Doppler ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 από τον Σταύρο Σταυρόπουλο και μια ομάδα μηχανικών ανελκυστήρων, ενώ σήμερα απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους στις ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, συνολικής επιφάνειας 11.000 τ.μ., στο Βιομηχανικό Πάρκο Πολυκάστρου.



Με δραστηριότητες στους ανελκυστήρες επιβατών, αυτοκινήτων, εμπορευμάτων και φορτίων, επικλινών και καθέτων, σκαλοπατιών και κινούμενων περιπάτου, καθώς και κάθε σύστημα στάθμευσης και κυλιόμενων σκαλών, έχει στο χαρτοφυλάκιό της εμβληματικά projects όπως o πανοραμικός ανελκυστήρας που είναι τοποθετημένος στο κτίριο Opus του Ντουμπάι, ένα έργο που σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο της Zaha Hadid και ο ανελκυστήρας για το Niguliste, μια παλιά μεσαιωνική εκκλησία στο Τάλλιν της Εσθονίας που μετατράπηκε πριν από μερικά χρόνια σε μουσείο, καθώς και ανελκυστήρες σε studio στο Μάντσεστερ και αλλού.

Ένα χρόνο μετά την είσοδο του SMERemediumCap, με επικεφαλής τον Νίκο Καραμούζη, στο μετοχικό κεφάλαιό της η Doppler εμφανίζει τα εξής αποτελέσματα:

– Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 36,4% στα 10,11 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

– Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τριπλασιάστηκαν στα 802 χιλιάδες ευρώ, έναντι 267 χιλιάδες ευρώ.

Ο σχεδιασμός και οι ευκαιρίες

O επιχειρηματικός σχεδιασμός της Doppler προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών θα αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ στην πενταετία, σε συνδυασμό με σημαντική άνοδο της κερδοφορίας, υπερδιπλασιάζοντας ουσιαστικά το τζίρο της που το 2023 ανήλθε σε περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους. Η εισηγμένη προχωρά σε σειρά επενδύσεων για νέες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη δυναμική της τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το 2024 δρομολόγησε την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της.

Με βάση πρόσφατες διεθνείς αναλύσεις της ευρωπαϊκής αγοράς κατασκευής ανελκυστήρων οι συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη υπολογίζονται σε περίπου 21,5 με 24 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025. Η αγορά αναμένεται να αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό (CAGR) περίπου 5-7% έως το 2030, φτάνοντας τα 31 δισ. ευρώ. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης είναι αφενός η αυξημένη ζήτηση για ψηλά κτίρια στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και δίκτυα μεταφορών και αφετέρου η στροφή προς την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως επίσης και ο εκσυγχρονισμός του μεγάλου αριθμού παλαιών ανελκυστήρων στην Γηραιά Ήπειρο, λόγω νέων κανονισμών ασφαλείας και τεχνολογικών εξελίξεων.

Τα επόμενα μεγάλα projects της Doppler θα είναι μεταξύ άλλων και σε διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους. Παράλληλα, αγορά αυξημένου ενδιαφέροντος είναι και τα δημόσια κτίρια και μεγάλα έργα υποδομών, όπου η ασφάλεια, η καινοτομία και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν προτεραιότητα.

Παράλληλα, στο Πολύκαστρο αυτή την περίοδο, ολοκληρώνονται οι εργασίες επέκτασης του εργοστασίου. Η επένδυση έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση και στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής αναβάθμισης.

Η CEO της DOPPLER, Ανθή Σταυροπούλου, δήλωσε ότι «η DOPPLER συνεχίζει να αναπτύσσεται, εκπροσωπώντας επάξια την ελληνική βιομηχανία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, με όραμα να ανεβάζει τον κόσμο με ασφάλεια, αξιοπιστία και ελληνική υπογραφή» ενώ υπογράμμισε πως «η συνεργασία με ένα επενδυτικό κεφάλαιο όπως το SMERemediumCap αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα μιας εταιρείας και δεν προσφέρει μόνο οικονομική ενίσχυση αλλά και μια ολιστική προοπτική επιχειρηματικής στρατηγικής, που ενδυναμώνει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ικανότητα εξέλιξης της DOPPLER».