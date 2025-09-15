Divine Moments με την Diva: Η Μαρία Κάλλας μέσα από την κινηματογραφική ματιά του Tony Palmer

Ένα εμβληματικό ντοκιμαντέρ έρχεται για δύο βραδιές στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Ο δημιουργός που ξεκίνησε να καταγράφει τη ζωή της Κάλλας όσο εκείνη ακόμη ζούσε, Τόνυ Πάλμερ, θα είναι παρών για να μοιραστεί με το κοινό στιγμές, σκέψεις και την καλλιτεχνική του ματιά πάνω σε μια προσωπικότητα που υπήρξε όντως... θεϊκή.

Χορηγός επικοινωνίας στη διπλή εκδήλωση είναι ο ξενοδοχειακός όμιλος Διβάνη, ο οποίος φιλοξενεί επίσης τον σκηνοθέτη στην επίσκεψή του στην Αθήνα.

Με αφορμή την ημέρα μνήμης θανάτου της Μαρίας Κάλλας στις 16 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ημερομηνία την οποία το Μουσείο τιμά κάθε χρόνο με ξεχωριστές δράσεις, οργανώνονται δύο ιδιαίτερες εκδηλώσεις-προβολές.

Φέτος, το Μουσείο Μαρία Κάλλας σε συνεργασία με το British Council Greece και την ευγενική υποστήριξη των Divani Collection Hotels, προσκαλούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη όπερας, τηλεόρασης και μουσικών ντοκιμαντέρ, Tony Palmer, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας.

Ο σκηνοθέτης θα παρευρεθεί σε δύο τιμητικές προβολές του εμβληματικού ντοκιμαντέρ του “CALLAS”, έργο που ξεκίνησε να δημιουργεί όσο η μεγάλη ντίβα ήταν ακόμη εν ζωή και το οποίο ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία παρουσία του δημιουργού της, ο οποίος θα μοιραστεί σκέψεις τόσο για το ίδιο το έργο όσο και για την τέχνη του μουσικού ντοκιμαντέρ, ενός είδους στο οποίο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκφραστές παγκοσμίως.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Τρίτη, 16 & Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 19:00 – Διάρκεια ντοκιμαντέρ: 90 λεπτά. Θα ακολουθήσει συζήτηση

Κόστος: 10€ – Περιλαμβάνεται η είσοδος στη μόνιμη έκθεση του μουσείου προαιρετικά, πριν την έναρξη της προβολής

Κλείστε την θέση σας εδώ

#Divine Moments