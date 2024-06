DIVANI WELLNESS by Eleni Petroulaki: Μια νέα πρωτοποριακή σύμπραξη για ευεξία ξεκινάει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στις 30/6

Ο Όμιλος Διβάνη (Divani Collection Hotels) και η Ελένη Πετρουλάκη με την Fitlab ομάδα της ένωσαν τις δυνάμεις τους για να σας φέρουν την αυθεντική εμπειρία wellness μέσα από μια σειρά από events, ξεκινώντας από την Κυριακή 30 Ιουνίου με το Sunset Walk & Workout στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η νέα αυτή σύμπραξη γεννήθηκε μέσα από τη φιλοσοφία για την ανάδειξη της ευεξίας ως καθημερινή στάση ζωής, μια φιλοσοφία που ασπάζονται τόσο τα Divani Collection Hotels και πολύ έμπρακτα με το παγκόσμιας φήμης Divani Athens Spa & Thalasso Center, όσο και η πολύπειρη Ελένη Πετρουλάκη, η οποία έχει εισάγει μέσα στην επαγγελματική διαδρομή της πολλές καινοτομίες στην Ελλάδα σχετικά με την άσκηση, τη διατροφή και την ευεξία πνεύματος και σώματος.

Το νέο DIVANI WELLNESS by Eleni Petroulaki είναι το πρόγραμμα που φιλοδοξεί να μεταδώσει αυτήν την ολιστική φιλοσοφία σε όσο το δυνατόν περισσότερους, ανεξαρτήτως του επιπέδου φυσικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται, εμπνέοντάς τους να συνεχίσουν το δρόμο προς την ευεξία, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται για τα οφέλη της ώστε να δυναμώσουν, να βελτιωθούν, να νιώσουν πιο υγιείς και, εν τέλει, να ζουν καλύτερα.

Με άλλα λόγια, στόχος είναι να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να γίνουν το επόμενο παράδειγμα του Best of You. Και αυτό ακριβώς είναι η πεμπτουσία του DIVANI WELLNESS by Eleni Petroulaki.

Το πρώτο θεματικό event (Sunset Walk & Workout) θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 30/6 στις 18:30 με εκκίνηση το Divani Apollon Palace & Thalasso στη Βουλιαγμένη (Καβούρι). Οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν σε μια παραθαλάσσια διαδρομή ως την Τρύπια Βάρκα και επιστρέφοντας θα τους περιμένει ειδικό πρόγραμμα workout στο Apollon Beach. Η ημέρα θα κλείσει με διαλογισμό μπροστά στο κύμα, στη θάλασσα του Σαρωνικού, την πιο μαγική ώρα της ημέρας, το ηλιοβασίλεμα.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Για online κράτηση θέσης, εδώ.