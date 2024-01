Διπλή διάκριση για τη Volton στην εξυπηρέτηση πελατών

Η Volton, μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, τοποθετεί τον καταναλωτή στο επίκεντρο και φροντίζει να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κομβική για την εταιρία αναφορικά με τη συνολική εμπειρία πελάτη και δεν επιδέχεται κανένα ημίμετρο.

Σταθερά και με συνέπεια, προσφέρει tailor made λύσεις στους πελάτες της, απαντώντας παράλληλα με τον βέλτιστο τρόπο στα αιτήματά τους.

Όλα τα παραπάνω αντανακλούν τη διπλή διάκριση της εταιρείας στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2023 και στον θεσμό Manager of the Year 2023, οι οποίες «υπογράφουν» την υπευθυνότητα και την καθημερινή αφοσίωση της εταιρείας να αναβαθμίζει συνεχώς την εμπειρία των πελατών της.

Πιο συγκεκριμένα, η Volton διακρίθηκε:

· Στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2023, στην κατηγορία «Customer Service Team of the Year για το 2023», στην επίσημη τελετή που διοργάνωσε για 14η συνεχόμενη χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. Ένα βραβείο που επικροτεί την αριστεία της έμπειρης ομάδας εξυπηρέτησης πελατών της Volton και την προσήλωσή της να εξυπηρετεί, να σέβεται, να αναπτύσσεται και να ξεπερνά τις προσδοκίες τους.

· Στον θεσμό Manager of the Year 2023, με τη διάκριση του κ. Γιώργου Καλογρίδη, Customer Experience Director της Volton, ως Customer Management Manager of the Year για το 2023. Μια διάκριση που επιβραβεύει τις εξαιρετικές ικανότητες του κ. Καλογρίδη να εμπνέει, να παρακινεί και να εμψυχώνει την ομάδα του, ώστε να γίνεται συνεχώς καλύτερη και να διαχειρίζεται με επιτυχία κάθε ανάγκη των πελατών της εταιρείας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη πως στην Volton η εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης είναι στρατηγική προτεραιότητα, ως αναπόσπαστο μέρος του DNA της, καθώς και ένα ακόμα από τα χαρακτηριστικά εκείνα που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Ο κ. Γιώργος Καλογρίδης, δήλωσε σχετικά με τις βραβεύσεις: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τις δύο αυτές βραβεύσεις, καθώς επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα έρχονται μέσα από εξαιρετικές ομάδες, έτσι το μεγάλο μπράβο ανήκει σε όλους τους ανθρώπους μας που δημιουργούν καθημερινά θετικές εμπειρίες εξυπηρέτησης, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας».