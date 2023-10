DIMAND:Το εμβληματικό ακίνητο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη αναγεννάται

Το επενδυτικό της πλάνο για τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε η DIMAND, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, στο χώρο των πρώην εγκαταστάσεων της ζυθοποιίας ΦΙΞ. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας, υλοποιεί επενδύσεις συνολικής ακαθάριστης αξίας περίπου τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€400.000.000), μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η μεγάλη αστική ανάπλαση του συγκροτήματος ΦΙΞ, που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου.

Η ανακατασκευή της ιστορικής ζυθοποιίας, αποτελεί μέρος της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας και εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αστικής ανάπλασης που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η DIMAND στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για μία επένδυση εκτιμώμενης αξίας εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€180.000.000), στην οποία συμμετέχει ως συνεπενδυτής η εταιρεία ELVIAL.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την αποκατάσταση και επανάχρηση των τριών διατηρητέων συγκροτημάτων της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ Θεσσαλονίκης καθώς και την ανέγερση δύο νέων κτηριακών όγκων, πιστοποιημένων σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED σε επίπεδο GOLD, με δύο κοινά υπόγεια χώρων στάθμευσης. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου υπολογίζεται σε 46.500 τ.μ.

Η αγορά του ακινήτου από την εταιρεία ολοκληρώθηκε και οι διαδικασίες ωρίμανσης είναι ήδη σε εξέλιξη, ώστε στην 23 στρεμμάτων έκταση, να αναπτυχθούν κατοικίες, ξενοδοχεία, χώροι εστίασης και πολιτισμού, εμπορικές δραστηριότητες και γραφειακοί χώροι.

Στην αναβίωση του μνημείου, σημαντικό ρόλο για την αποκατάστασή του αποτελούν η αυστηρή διατήρηση της μορφής του, της αρχιτεκτονικής του αλλά και της πολύπλοκης ογκοπλασίας του. Το σύνολο των επεμβάσεων, τόσο στις όψεις όσο και στο εσωτερικό των κτηρίων θα υλοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου καθώς το μεγαλύτερο μέρος και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του συγκροτήματος έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 479/Β/24.6.1994).

Το ακίνητο «ΦΙΞ» το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται τη δεκαετία του 1880 και ολοκληρώθηκε σταδιακά, στο τέλος του 1980, πρόκειται να πάρει ξανά ζωή, με τις προπαρασκευαστικές εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει και την περάτωση του έργου να προβλέπεται σε φάσεις έως το Q2 του 2027.

Η DIMAND επενδύει στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσοντας, παράλληλα, το πρώτο, μεγάλης κλίμακας, βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο της Βορείου Ελλάδας, σε κοινοπραξία με την PRODEA Investments. Το HUB26, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το ακίνητο ΦΙΞ, θα αποτελέσει έναν καινοτόμο χώρο επιχειρηματικής δραστηριότητας για εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Το έργο αφορά στην ανέγερση νέου συγκροτήματος γραφείων, τεσσάρων κτηρίων, συνολικής ανωδομής 20.200 τ.μ. με υπόγεια 10.800 τ.μ., σε έκταση 7.700 τ.μ. Επιπλέον, στην ίδια ανάπτυξη προστίθεται το κτήριο CITRUS, το οποίο συμπληρώνει στη δόμηση τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τετραγωνικά μέτρα (4.600 τ.μ.), σε συνολική έκταση 9 στρεμμάτων.

Η υλοποίηση των HUB26 και CITRUS θα ολοκληρωθεί σε φάσεις από το Φθινόπωρο του 2023 και έπειτα. Πρόκειται για αναπτύξεις που αναμένεται να πιστοποιηθούν με LEED Gold και να συνεισφέρουν σημαντικά στην αναβάθμιση της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης και, κατ΄ επέκταση, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της και της σημασίας της διεθνώς. Τα έργα εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα ανάπλασης της Δυτικής πύλης που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει νέους χώρους δημόσιας χρήσης, όπως πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους, που θα συνδέουν τα διάφορα σημεία με το κέντρο της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η πρωτοβουλία της εταιρείας για δωρεά μελέτης ποδηλατοδρόμου και ανάπλασης της 26ης Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια.

Η DIMAND συνεχίζει να επενδύει στη Βόρεια Ελλάδα με τη δημιουργία του μεγαλύτερου logistics center, στο πρώην ακίνητο της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, στον Άγιο Αθανάσιο. Σε προνομιακή τοποθεσία, καθώς απέχει 23 χλμ. από το κέντρο και 16 χλμ. από το λιμάνι της πόλης, θα αναπτύξει περιαστικές υποδομές Logistics, μεγάλης κλίμακας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μια επένδυση που αναμένεται να δημιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και 150 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ακολουθεί το “Project Skyline”, η σπουδαιότερη συμφωνία μεταβίβασης χαρτοφυλακίου ακινήτων (αμιγώς) που έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κατά την οποία η εταιρεία μαζί με την Premia Properties, συμμετέχει στο επενδυτικό σχέδιο της Alpha Bank που αφορά σε 573 ακίνητα, διαφόρων χρήσεων, σε όλη τη χώρα, με περίπου 50 από αυτά να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, ενώ παρευρεθήκαν Υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης, καθώς και εκπρόσωποι των ΜΜΕ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ3, Σύνθια Σάπικα.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε «Το έργο αυτό θα απορροφήσει εκατοντάδες εκατομμύρια συνολικά σε επενδύσεις, μαζί με το εξαιρετικά οραματικό έργο του HUB 26, το πρώτο βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο. Θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας, θα μπορέσει να δώσει μία διέξοδο επαγγελματική αλλά και ένα νέο πνεύμονα πολιτισμού και ψυχαγωγίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης».

«Αισθανόμαστε περήφανοι για την ανάπλαση του σπουδαίου αυτού ακινήτου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά μνημεία της Ελλάδας και κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Η μεταμόρφωσή του φιλοδοξούμε να συμβάλει στην αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής και στη συνολική ανάπλαση της Δυτικής Εισόδου της Θεσσαλονίκης», ανάφερε ο κ. Ανδριόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «για τη DIMAND αποτελεί στρατηγική επιλογή η απόκτηση και η αναγέννηση κτηρίων ιστορικής σημασίας, καθώς με αυτό τον τρόπο συμμετέχουμε στη σύγχρονη ιστορία των πόλεων, αναβαθμίζοντας ολόκληρες γειτονιές. Επενδύουμε συστηματικά στην επανάχρηση κτηρίων σε κεντρικές περιοχές της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην αναγέννηση και οικονομική επαναδραστηριοποίηση της τοπικής αγοράς.».

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε «Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της DIMAND, τόσο για τα μεγάλα και σπουδαία έργα, που αναβαθμίζουν τη δυτική Θεσσαλονίκη, όσο όμως και για το γεγονός ότι διαχρονικά αντιλαμβάνεται το ρόλο της, όχι στενά, απλώς ως μία επιχείρηση, αλλά ως ένα σημαντικό κύτταρο της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Το παράδειγμά της είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι θα πω οδηγός για την επιχειρηματικότητα, οδηγός για μια πραγματικά σύγχρονη κοινωνία.».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, τόνισε «Η ανάπλαση του ΦΙΞ από τη DIMAND σηματοδοτεί μια αλλαγή σελίδας. Δίνει νέα δυναμική στη Θεσσαλονίκη, νέα πνοή, ομορφιά και παράλληλα συνδέεται με την παράδοση της πόλης. Συγχρόνως, είναι μια αφορμή για ένα total remake της ευρύτερης περιοχής. Την βλέπω ως ένα κάλεσμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας, της Ευρώπης αλλά και του κόσμου να έρθει και να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη. Για εμάς η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης είναι το next big thing.».

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας σημείωσε «Ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στα δυτικά της πόλης, στη δυτική είσοδο, τη μόνη χερσαία είσοδο με την οποία η πόλη επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο, υποδεχόμαστε την DIMAND που το άκουσμα της θυμίζει πολύτιμο λίθο και που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα τοποθετώντας σε αυτήν την περιοχή το αναπτυξιακό της διαμάντι. Σε μια περιοχή με νεκρά κουφάρια παλαιών εργοστασίων όπως το ΦΙΞ, έρχεται να αναστήσει τον τόπο. Ζωή εκ τάφων ξεκινά.».

Η DIMAND, μέσα από τις επενδύσεις που υλοποιεί, επιθυμεί να συμμετάσχει στη μεταμόρφωση ολόκληρης της Δυτικής Πύλης της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντάς την σε μία πύλη στο αύριο. Επιχειρεί η αστική αναβίωση να λειτουργήσει ως μοντέλο ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα να αναδειχθούν τα αρχιτεκτονικά και βιώσιμα στοιχεία που θα καθιστούν τα έργα της, σημεία αναφοράς, επίσκεψης και αξίας για την πόλη και την κοινωνία. Με σεβασμό στην ιστορία, ενσωματώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στην Μητρόπολη του μέλλοντος.

Λίγα λόγια για την εταιρεία DIMAND

Η DIMAND είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την αρχή της λειτουργίας της, το 2005, έχει ενσωματώσει τη φιλοσοφία των «πράσινων» κτηρίων στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, δημιουργώντας μία νέα αγορά στο Real Estate και αποτελώντας πρότυπο διεθνώς. H επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται στην υλοποίηση αστικών αναπλάσεων μεγάλου μεγέθους, σύγχρονων βιοκλιματικών κτηρίων γραφείων, σύνθετων έργων μικτών χρήσεων, καθώς και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ έχει αναπτύξει το 43% των πράσινων κτηρίων στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένα με LEED BD+C (Leadership in Energy & Environmental Design).

Η εταιρεία συγκαταλέγεται στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece» λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση βιώσιμης ανάπτυξης από το Quality Net Foundation και έχει διακριθεί ως LEED® Proven Provider™ από το Green Building Certification Institute. Η Dimand συμμετέχει έμπρακτα στον σχεδιασμό του πράσινου μέλλον του πλανήτη μας, για αυτό και από το 2016 υποστηρίζει το U.S. Green Building Council ως silver member. Παράλληλα, είναι μέλος του GRESB, αλλά και πήρε και ως πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα την διάκριση του Credentialed Project Developer και Credentialed Quality Assurance Provider του Investor Confidence Project (ICP) Europe.