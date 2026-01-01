Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2025 με 34 εκατ. επιβάτες

«Με νέο ιστορικά υψηλό αριθμό επιβατών και πτήσεων, συνεχίζοντας την πορεία της δυναμικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών, έκλεισε το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η συνολική αύξηση της επιβατικής κίνησης είναι ελαφρώς υψηλότερη του 6,5% σε σχέση με το 2024, 34 εκατομμύρια επιβάτες.» τονίζει σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Σύμφωνα με την Ιωάννα Παπαδοπούλου, οι αγορές από τις οποίες προήλθαν οι περισσότεροι επισκέπτες κατά το 2025 ήταν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ «σχεδόν όλες οι γεωγραφικές αγορές μας παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με το 2024».

Δηλώνει πως η νέα χρονιά τόσο «για την αεροπορική αγορά μας όσο και για την εταιρεία αεροδρομίου αναμένεται να είναι μια χρονιά υψηλών απαιτήσεων και προκλήσεων, αλλά και με ιδιαίτερο στρατηγικό - αναπτυξιακό ενδιαφέρον».

Aναφέρεται στην πορεία του επενδυτικού πλάνου, τις νέες συνδέσεις, τους βασικούς άξονες της διοίκησης του ΔΑΑ για το 2026 αλλά και για το ROUTE 2025.

Σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα στο « Ελευθέριος Βενιζέλος» με την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση, δηλώνει «Η πολυετής και απόλυτα επιτυχημένη πορεία του Γιάννη Παράσχη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την ωρίμανση και τη διεθνή καταξίωση του αεροδρομίου της Αθήνας…Ο Γιώργος Καλλιμασιάς γνωρίζει σε βάθος τον οργανισμό και έχει συμβάλει καθοριστικά στις μεγάλες στρατηγικές επιλογές των τελευταίων ετών. Αναλαμβάνει σε μια κομβική στιγμή, με σαφή στόχο να οδηγήσει το αεροδρόμιο στη νέα φάση ανάπτυξής του, διατηρώντας την ισχυρή διεθνή του θέση και ενισχύοντας περαιτέρω τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία.»

Ολόκληρη η συνέντευξη της Ιωάννας Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing του ΔΑΑ, στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη δημοσιογράφο Βάσω Κουτσούμπα, έχει ως εξής:

Κυρία Παπαδοπούλου, άλλη μια χρονιά έκλεισε με ρεκόρ επιβατικής κίνησης για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. «Τροφοδότης» της ανόδου αυτής;

Πράγματι, το 2025 έκλεισε με νέο ιστορικά υψηλό αριθμό επιβατών και πτήσεων για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, συνεχίζοντας την πορεία της δυναμικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

Συνολική αύξηση επιβατικής κίνησης ελαφρώς υψηλότερη του 6,5% σε σχέση με το 2024, 34 εκατομμύρια επιβάτες, νέοι προορισμοί και νέες αεροπορικές εταιρείες, καθώς και ενίσχυση του αεροπορικού έργου των εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, είναι ένας πρώτος σύντομος απολογισμός της θεαματικής αυτής χρονιάς. «Τροφοδότης» αυτής της ανόδου είναι η διεθνής κίνηση, με αύξηση των πτήσεων εξωτερικού κατά περίπου 9% και με αύξηση του αριθμού των επιβατών σε διεθνή δρομολόγια κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2024.

Η αγορά εσωτερικού κινήθηκε επίσης με ήπιους αυξητικούς ρυθμούς, τόσο σε επίπεδο επιβατών -με αύξηση περίπου 2% - , όσο και σε επίπεδο πτήσεων - με αύξηση περίπου 1%.

Η επιμήκυνση της περιόδου κερδίζει έδαφος, με την Αθήνα να εδραιώνεται ως κορυφαίος προορισμός city-break και βασικός κόμβος για την Ανατολική Μεσόγειο. Ποιες αγορές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτή;

Όντως, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας του αεροδρομίου και συνολικότερα του τουριστικού κλάδου, και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι η Αθήνα «έχει κερδίσει το στοίχημα», πάντα βέβαια με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης.

Βασικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχει διαδραματίσει η στρατηγική στοχευμένης προβολής της πόλης μας στις διεθνείς αγορές ως κορυφαίου, city-break προορισμού και η συνεχής προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των υφιστάμενων αγορών μας, αλλά και για την προσθήκη νέων.

Οι αγορές από τις οποίες προήλθαν οι περισσότεροι επισκέπτες κατά το 2025 ήταν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ σχεδόν όλες οι γεωγραφικές αγορές μας παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με το 2024. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των επισκεπτών και από χώρες και περιοχές με τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απευθείας τακτική σύνδεση (Αυστραλία, Κορέα, Ιαπωνία, Λατινική Αμερική) ήταν εξίσου αυξητικός.

Ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες επεκτείνουν και ενισχύουν τα δρομολόγιά τους προς και από την πρωτεύουσα τη νέα χρονιά. Ποιες είναι οι νέες συνδέσεις ;

Οι επόμενοι μήνες σηματοδοτούν μια ουσιαστική διεύρυνση του αεροπορικού δικτύου της Αθήνας, με ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες να συνεχίζουν να επενδύουν στη Αθηναϊκή αεροπορική αγορά.

Η αγορά της Βόρειας Αμερικής θα ενισχυθεί με την προσθήκη της απευθείας σύνδεσης με το Dallas, από την American Airlines, ενώ σχεδόν όλες οι εταιρείες από ΗΠΑ και Καναδά προσθέτουν συχνότητες, επεκτείνοντας χρονικά τη δραστηριότητά τους.

Πολύ σημαντική εξέλιξη για την αεροπορική αγορά , αλλά και ευρύτερα για τη διασυνδεσιμότητα της πόλης και της χώρας μας είναι η έναρξη, για πρώτη φορά, απευθείας συνδέσεων με την Ινδία, αρχικά από την Ινδική αεροπορική εταιρεία Indigo τον Ιανουάριο 2026 και στη συνέχεια από την Aegean από τον Μάρτιο 2026.

Η προσθήκη αυτή στο δίκτυο της Αθήνας με απευθείας πτήσεις προς Delhi και Mumbai διαμορφώνει σημαντικές προοπτικές τόσο για τον τουρισμό όσο και για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και τουριστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, και αποτελεί το επιστέγασμα πολυετούς προσπάθειας.

Παράλληλα, η Korean Air θα πραγματοποιήσει σειρά πτήσεων charter συνδέοντας τη Σεούλ με την Αθήνα, η airBaltic ξεκινά πτήσεις από την Εσθονία / Ταλίν, η Wizz Air από την Πολωνία/ Γκντανσκ, ενώ η AnimaWings ανακοινώνει συνδέσεις με Ρουμανία, τόσο από την Τιμισοάρα, όσο και από το Κλουζ.

Ως προς τους ελληνικούς αερομεταφορείς, η Aegean, εκτός από το πολύ σημαντικό άνοιγμα στην Ινδία , προσθέτει τη Βαγδάτη στο δίκτυό της από το τέλος του 2025 και αναμένεται να αυξήσει συχνότητες σε υφιστάμενους προορισμούς. Τα έξι νέα δρομολόγια της Sky Express προς Τελ Αβίβ, Βερολίνο, Αμβούργο, Λισαβόνα, Μαδρίτη και Λυών, επίσης θα αποτυπωθούν στο πρόγραμμα του 2026, αλλά και οι νέες συνδέσεις με Βαρσοβία/ Μοντλίν, Βενετία και Κραϊόβα από Ryanair και Wizz Air. Τέλος, το 2026 περιλαμβάνει και την επανασύνδεση με τη Λιβύη, μέσω Βεγγάζης και Τρίπολης, ανοίγοντας έναν ακόμη νέο, σημαντικό γεωγραφικό άξονα για την Αθήνα.

Ποιες είναι οι προσδοκίες για το 2026;

H νέα χρονιά τόσο για την αεροπορική αγορά μας όσο και για την εταιρεία αεροδρομίου αναμένεται να είναι μια χρονιά υψηλών απαιτήσεων και προκλήσεων, αλλά και με ιδιαίτερο στρατηγικό - αναπτυξιακό ενδιαφέρον. Οι βασικοί μας άξονες παραμένουν:

η περαιτέρω άμβλυνση του φαινομένου της εποχικότητας,

η συνεχής ενδυνάμωση υφιστάμενων αγορών, όπως η Ευρώπη και η Μ. Ανατολή και η αναζήτηση νέων με έμφαση στην ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη συνδέσεων με υπερπόντιες αγορές - προτεραιότητα αποτελούν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Νοτιοανατολική Ασία-Αυστραλία,

η προβολή της πόλης μας ως κορυφαίου city-break προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 4) η συνεχής ενίσχυση του βιώσιμου αποτυπώματος του «προορισμού Αθήνα».

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα. Πώς φθάσατε στο Net Zero 25 χρόνια νωρίτερα;

Από την έναρξη της λειτουργίας του αεροδρομίου, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτέλεσαν κορυφαίες προτεραιότητες της εταιρείας αεροδρομίου. Αξίζει να επισημανθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος του αεροδρομίου της Αθήνας στη διαμόρφωση και υλοποίηση του Προγράμματος του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης ( Airports Council International -EUROPE ) για την Πιστοποίηση Διαχείρισης 'Ανθρακα, αλλά και η επίτευξη Ουδέτερου Ισοζυγίου 'Ανθρακα ήδη από το 2016.

Η επόμενη ουσιαστική και ιδιαίτερα σημαντική δέσμευση ήταν ο Οδικός Χάρτης για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω αυτοπαραγωγής, αποθήκευσης και ιδιοκατανάλωσης καθαρής και ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται εντός του αεροδρομίου.

Αυτό το έργο με την ονομασία ROUTE 2025 ανακοινώθηκε ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, φιλοδοξώντας να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, 25 χρόνια δηλαδή νωρίτερα από το 2050, που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τον κλάδο των αερομεταφορών.

Αυτό πράγματι επετεύχθη, εντός του χρονικού στόχου, και παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα - φωτοβολταϊκός σταθμός αυτοπαραγωγής σε αεροδρόμιο, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών τα 51,5 MWp συνδυαστικά με μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 82 MWh.

Συνολικά, το «ROUTE 2025» είναι ένα ενιαίο ενεργειακό οικοσύστημα, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μεταξύ αεροδρομίων διεθνώς, αφορά τις εκπομπές της Εταιρείας Αεροδρομίου που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό της, και περιλαμβάνει επίσης τον εξηλεκτρισμό εταιρικού στόλου, την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου φορτιστών για επιχειρησιακά και επιβατικά ηλεκτρικά οχήματα, τις αντλίες θερμότητας και την κατάργηση φυσικού αερίου στα κτίρια του ΔΑΑ, καθώς και σύστημα ψηφιακής διαχείρισης ενέργειας.

Πού βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο του ΔΑΑ;

Το πρόγραμμα επέκτασης αεροδρομίου, είναι ένα μεγάλο έργο που απαιτεί σημαντικούς πόρους και στρατηγικό σχεδιασμό, στοχεύει στην πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών του επιβατικού κοινού και των συνεργατών μας στην αεροδρομιακή κοινότητα και, φυσικά, αναμένεται να συμβάλει στη συνολικότερη εικόνα του αεροδρομίου μας, της πόλης και της χώρας μας, αναβαθμίζοντας την ταξιδιωτική εμπειρία.

Αυτή τη στιγμή, εξελίσσονται κανονικά τα πρώτα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις εργασίες κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων και του νέου Βορειοδυτικού Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών να έχουν ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2025 και με τα δύο έργα να προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος. Η ολοκλήρωσή τους αναμένεται το Β' τρίμηνο του 2027.

Κυρία Παπαδοπούλου, μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία 19 ετών στο τιμόνι του ΔΑΑ, ο κ. Γιάννης Παράσχης ολοκληρώνει τη θητεία του και αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ο κ, Γιώργος Καλλιμασιάς. Ποιο είναι το αποτύπωμα της πορείας του κ. Παράσχη και ποια η επόμενη μέρα για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο;

Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την εταιρεία και μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά περίσταση για όλους εμάς τους εργαζόμενους στην εταιρεία του αεροδρομίου της Αθήνας.

Η πολυετής και απόλυτα επιτυχημένη πορεία του Γιάννη Παράσχη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την ωρίμανση και τη διεθνή καταξίωση του αεροδρομίου της Αθήνας . Στα 19 χρόνια της ηγεσίας του, ο ΔΑΑ πέρασε από διαφορετικές φάσεις - ανάπτυξης, κρίσεων και επιτυχημένων επανεκκινήσεων - και κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμβο, με ισχυρές επιδόσεις, διεθνή αναγνώριση και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Το αποτύπωμά του δεν είναι μόνο αριθμητικό· αφορά τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας συνεργασίας, διαφάνειας και ανθεκτικότητας, με σταθερή έμφαση στους ανθρώπους και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επόμενη μέρα για τον ΔΑΑ βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη συνέχεια. Ο Γιώργος Καλλιμασιάς γνωρίζει σε βάθος τον οργανισμό και έχει συμβάλει καθοριστικά στις μεγάλες στρατηγικές επιλογές των τελευταίων ετών. Αναλαμβάνει σε μια κομβική στιγμή, με σαφή στόχο να οδηγήσει το αεροδρόμιο στη νέα φάση ανάπτυξής του, διατηρώντας την ισχυρή διεθνή του θέση και ενισχύοντας περαιτέρω τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία. Είναι μια φυσική συνέχεια σε μια αγαστή πορεία επιχειρηματικής και εταιρικής αριστείας .

Και για το τέλος, κυρία Παπαδοπούλου φαίνεται ότι οι διακρίσεις ακολουθούν όχι μόνο το αεροδρόμιο, αλλά και τους ανθρώπους του. Με αφορμή την πρόσφατη διάκρισή σας ως Manager της χρονιάς στον τομέα σας, θα λέγατε ότι υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας;

Θεωρώ ότι σημαντικά στοιχεία για επιτυχημένη εταιρική επικοινωνία είναι o συνδυασμός στρατηγικής σκέψης και ενσυναίσθησης και παράλληλα, στόχευσης σε μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς και η συνεχής προσπάθεια για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας εντός της ομάδας και συνολικότερα εντός του οργανισμού, αλλά και στις σχέσεις με όλα τα εξωτερικά κοινά.

Η επιτυχία δεν χτίζεται από έναν άνθρωπο μόνο, αλλά από ομάδες που λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που τους δίνει τη δυνατότητα και την ελευθερία να εμπνέονται, να συνεργάζονται και να τολμούν.