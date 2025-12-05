Διάκριση για τη νέα ειδικότητα που δημιούργησε η ElvalHalcor με τη ΔΥΠΑ

Μία ξεχωριστή διάκριση έλαβε η ElvalHalcor στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025, που διοργάνωσε ο οργανισμός QualityNet. Η βράβευση αφορά την πρωτοβουλία «Συνεργασία της Elval, του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor με την ΔΥΠΑ για αμειβόμενη μαθητεία στη σύγχρονη βιομηχανική μονάδα αλουμινίου», η οποία εντάσσεται στη θεματική Education – Young Generation – Lifelong Learning.

Η εκδήλωση των βραβείων έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, παρουσία θεσμικών και κοινωνικών φορέων.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των νέων της Εύβοιας και της Βοιωτίας για επαγγελματικές διεξόδους που συνδυάζουν εκπαίδευση, καινοτομία και προοπτικές εξέλιξης, η Elval προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τη ΔΥΠΑ. Η πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία και την υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος αμειβόμενης και με ασφάλιση πρακτικής εξάσκησης εντός της υπερσύγχρονης βιομηχανικής μονάδας της στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ στη Χαλκίδα και λειτουργεί στο πλαίσιο της νέας ειδικότητας «Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)». Στόχος της πρωτοβουλίας αποτέλεσε η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης μέσω στοχευμένης τεχνικής εκπαίδευσης και εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε ένα ασφαλές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, Human Resources Director της Elval, ο οποίος δήλωσε:

«Επενδύουμε σταθερά στη δημιουργία ευκαιριών για νέους και νέες επαγγελματίες, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εφόδια και τις προϋποθέσεις για να χτίσουν με αυτοπεποίθηση την επαγγελματική τους πορεία. Δημιουργούμε μία νέα γενιά εξειδικευμένων τεχνικών στη βιομηχανία έλασης αλουμινίου προσφέροντας εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές. Παράλληλα παρέχουμε τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον, με σαφείς προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και ανταγωνιστικές παροχές.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία της Elval με τη ΔΥΠΑ και για την κοινή μας προσπάθεια να στηρίξουμε τους νέους της τοπικής κοινωνίας μέσω της φοίτησης στη Σχολή Επαγγελματικής Μαθητείας στο Βασιλικό Χαλκίδας, τη μοναδική σχολή του είδους της στη Βοιωτία και την Εύβοια, και της πρακτικής άσκησης στην βιομηχανία αλουμινίου της Elval στα Οινόφυτα».

Αξίζει να σημειωθεί πως η ElvalHalcor κατέκτησε μία ακόμη διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025, καθώς τιμήθηκε για την ολιστική προσέγγιση που εφαρμόζει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των πρωτοβουλιών της, με το βραβείο «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».