ΔΕΠΑ Εμπορίας: Η ενέργεια της επόμενης ημέρας χτίζεται σήμερα

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, έχοντας ήδη θωρακίσει τη θέση της ως ένας από τους βασικούς θεσμικούς εγγυητές της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, προχωρά πλέον με συνέπεια και ταχύτητα στον μετασχηματισμό της σε έναν πλήρως καθετοποιημένο, σύγχρονο ενεργειακό όμιλο. Με τις βάσεις της στρατηγικής της να έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στην πράξη, μεταξύ άλλων και με την εξωδικαστική συμφωνία που πέτυχε με τη Gazprom το προηγούμενο διάστημα, η εταιρεία στρέφει πλέον το βλέμμα στην επόμενη ημέρα.

Μέσα σε ένα τοπίο που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές προκλήσεις και αυξημένες απαιτήσεις βιωσιμότητας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχωρά σε στοχευμένες επενδύσεις, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα διαφοροποίησης και εμβαθύνει τη στρατηγική της καθετοποίησης, με στόχο να προσφέρει σταθερότητα στην αγορά και οφέλη στους τελικούς καταναλωτές.

Ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη

Η συμφωνία με τη Gazprom αποτέλεσε κρίσιμη παρέμβαση σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή φυσικού αερίου με όρους ευνοϊκούς για την εταιρεία και την ελληνική αγορά. Δεν ήταν μια συγκυριακή επιτυχία, αλλά καρπός μιας στρατηγικής που επενδύει σταθερά στη διαφοροποίηση των πηγών, στη δημιουργία εναλλακτικών οδεύσεων και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας.

Η ενεργειακή ασφάλεια μεταφράζεται πλέον σε έργα. Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και στον Πλωτό Σταθμό Επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη διαμορφώνει ένα νέο γεωενεργειακό τοπίο. Ο IGB λειτουργεί ήδη ως δίοδος μεταφοράς 3 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, με δυνατότητα φυσικής αντίστροφης ροής, ενώ ο FSRU καθιστά την Ελλάδα κόμβο εισαγωγής LNG προς όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την ευελιξία και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να διατηρεί ένα ευέλικτο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προμήθειας φυσικού αερίου, παραμένοντας δυναμικά παρούσα στην αγορά spot LNG, ώστε να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις συνθήκες κάθε περιόδου.

Καθετοποίηση και περιφερειακή ισχύς

Η στρατηγική καθετοποίησης αποτελεί τον δεύτερο θεμέλιο λίθο του αναπτυξιακού μοντέλου της εταιρείας. Η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου στη Λάρισα, ισχύος 792 MW, μαζί με τις συμμετοχές της ΔΕΠΑ Εμπορίας στις υπερσύγχρονες μονάδες της Αλεξανδρούπολης (840 MW) και της Fier στην Αλβανία (174 MW), δημιουργούν έναν ισχυρό ενεργειακό κορμό με πολλαπλά οφέλη: ενεργειακή επάρκεια, περιφερειακή διασύνδεση, αποδοτικότητα και στήριξη της τοπικής ανάπτυξης.

Στη λιανική αγορά, η εταιρεία διατηρεί σταθερή παρουσία μέσω της θυγατρικής Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές και αξιοπιστία σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, ακόμη και υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες.

Η πράσινη ενέργεια στον πυρήνα της στρατηγικής

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει εντάξει την πράσινη ενέργεια στον πυρήνα της επιχειρησιακής της ταυτότητας. Το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 400 MW που υλοποιεί η εταιρεία στη Δυτική Μακεδονία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής καθαρής ενέργειας στη χώρα και σηματοδοτεί τον ενεργό ρόλο της εταιρείας στην πράσινη μετάβαση με αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η είσοδος της εταιρείας στα ανανεώσιμα καύσιμα γίνεται επίσης με στρατηγική προσήλωση. Το πρώτο πιλοτικό έργο συμπιεσμένου βιομεθανίου (bio-CNG) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Φάρμα Χήτας, έχει ήδη ολοκληρωθεί και το παραγόμενο καύσιμο θα διατίθεται μέσω του δικτύου πρατηρίων FISIKON. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την τοπική παραγωγή, προωθεί την κυκλική οικονομία και προσφέρει μια εναλλακτική λύση με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα για τον τομέα των μεταφορών.

Το έργο GREENH2ORN έρχεται να συμπληρώσει αυτή την προσπάθεια, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραγωγή και διανομή πράσινου υδρογόνου, με αφετηρία την Κοζάνη. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά υποδομές Small Scale LNG, όπως η μονάδα στη Δήμητρα Σερρών, εξασφαλίζοντας ενεργειακή πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και βιομηχανικές μονάδες εκτός δικτύου.

Ένας Όμιλος που διαμορφώνει το ενεργειακό αύριο

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν περιορίζεται στον ρόλο του διαχειριστή. Αντιθέτως, αξιοποιεί τη διαπραγματευτική της δύναμη, επενδύει διαρκώς σε υποδομές και καινοτομία και χτίζει βήμα-βήμα έναν σύγχρονο ενεργειακό Όμιλο με θεσμικό βάθος, επιχειρησιακή ευελιξία και αναπτυξιακό ορίζοντα. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028, διαμορφώνει η ίδια τις εξελίξεις και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώπης.

Η διαφοροποίηση των πηγών, οι ΑΠΕ, τα νέα καύσιμα και οι τεχνολογικές υποδομές δεν είναι πλέον ευχολόγια. Είναι επιλογές στρατηγικού βάρους που χτίζουν ανθεκτικότητα για τη χώρα, προστασία για τον καταναλωτή και ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία.