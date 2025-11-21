ΔΕΗ: Πότε «μπαίνει» στη σταθερή τηλεφωνία - Oι στόχοι για τις τηλεπικοινωνίες

Από τα τέλη του 2025, το αργότερο στις αρχές του 2026 στοχεύει η ΔΕΗ, με βάση εκτιμήσεις της διοίκησης, να προσφέρει υπηρεσίες φωνής μέσω διαδικτύου (VoIP) πάνω στο δίκτυο οπτικών ινών που ήδη αναπτύσσει.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε στο Capital Markets Day 2025 στο Λονδίνο, ο όμιλος βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για να μπει και επίσημα στη σταθερή τηλεφωνία, ανοίγοντας ακόμη ένα μέτωπο δραστηριότητας πέρα από την ενέργεια.

Η κίνηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τη δυναμική είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες μέσω του brand ΔΕΗ Fiber, με στόχο ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών: ενέργεια, ίντερνετ και –σύντομα– σταθερή τηλεφωνία. Όπως προκύπτει από τη διοίκηση, η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τη φωνή ως αυτόνομο πεδίο ανάπτυξης, αλλά ως εργαλείο ενίσχυσης της παρουσίας της στη λιανική αγορά δεδομένων.

Η πραγματικότητα της αγοράς δείχνει ότι, παρότι η χρήση σταθερής φωνής υποχωρεί, η υπηρεσία εξακολουθεί να λειτουργεί ως «μαγνήτης» για την πώληση πακέτων ίντερνετ. Πολλά νοικοκυριά ζητούν ακόμη συνδυαστικές υπηρεσίες, με έναν λογαριασμό για γραμμή, δεδομένα και επιπλέον ψηφιακές παροχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ σκοπεύει να κάνει ό,τι κάνουν ήδη οι παραδοσιακοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, να «δέσει» την πρόσβαση στο διαδίκτυο με φωνή, προκειμένου να αυξήσει τη διείσδυσή της. Η δυνατότητα πώλησης double play (internet + σταθερή τηλεφωνία) θεωρείται κρίσιμη, ειδικά σε πελάτες που σήμερα βλέπουν την εταιρεία αποκλειστικά ως προμηθευτή ρεύματος.

Το επόμενο βήμα είναι σχεδόν αυτονόητο και αφορά συνδυαστικά πακέτα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος λιανικής στην ενέργεια, αναμένεται να αξιοποιήσει το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της «Κωτσόβολος» ώστε να προσφέρει στον καταναλωτή πλήρη «λογαριασμό σπιτιού»: ρεύμα, internet, σταθερό και εξοπλισμό – από router έως έξυπνες συσκευές.

Το πλεονέκτημα της ΔΕΗ σε σχέση με τον ανταγωνισμό βρίσκεται στο χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης του δικτύου, καθώς περίπου το 75% της υποδομής της είναι εναέρια – αξιοποιεί δηλαδή τις υπάρχουσες κολόνες και δίκτυα διανομής ρεύματος, περιορίζοντας δαπανηρές εκσκαφές.

ΔΕΗ Fiber: Πού βρίσκεται σήμερα και πού στοχεύει

Η τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα της ΔΕΗ «τρέχει» μέσω της 100% θυγατρικής ΔΕΗ FiberGrid, η οποία αναπτύσσει πανελλαδικό δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Ήδη η κάλυψη φτάνει τα 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 1,7 εκατομμύρια μέσα στο 2025.

Με βάση την παρουσίαση στο Capital Markets Day, μέχρι το τέλος του 2028 η οπτική ίνα της ΔΕΗ αναμένεται να έχει περάσει μπροστά από 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά, εκ των οποίων τουλάχιστον 590.000 εκτιμάται ότι θα είναι ενεργοί συνδρομητές στο δίκτυο ΔΕΗ Fiber. Μετά το 2030, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών προβλέπεται να συνεισφέρει πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε EBITDA, προσθέτοντας μια νέα, σταθερή «στήλη» κερδοφορίας στον όμιλο.

Η τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα εντάσσεται σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028. Από αυτό, το 58% κατευθύνεται σε ΑΠΕ και ευέλικτη παραγωγή, το 27% σε δίκτυα, το 7% σε ηλεκτροκίνηση, το 4% σε τηλεπικοινωνίες και το 3% σε ψηφιοποίηση. Περίπου το 60% των επενδύσεων θα γίνει στην Ελλάδα, το 30% στη Ρουμανία και το υπόλοιπο 10% σε άλλες αγορές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, για τη χρηματοδότηση του πλάνου δεν απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ο προγραμματισμένος δανεισμός. Το επιχειρησιακό σχέδιο “γράφει” για το 2028 λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 2,9 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 0,9 δισ. ευρώ και μέρισμα 1,2 ευρώ ανά μετοχή.

Με την προσθήκη της σταθερής τηλεφωνίας και την επιθετική ανάπτυξη οπτικών ινών, η ΔΕΗ επιχειρεί να μετασχηματιστεί από κλασική ενεργειακή εταιρεία σε πολυ-utility όμιλο, που πουλάει όχι μόνο κιλοβατώρες αλλά και gigabit, υπηρεσίες και λύσεις για το σύγχρονο σπίτι.

Τιμές ενέργειας

Πέρα από το επενδυτικό της σχεδιασμό, η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα με περίπου το 50% της λιανικής αγοράς, εξακολουθεί να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό και το επίπεδο των τιμολογίων. Το 2025 ακολούθησε πολιτική συγκράτησης των τιμών, προσφέροντας γενναίες εκπτώσεις στα βασικά τιμολόγια και απορροφώντας σημαντικό μέρος των διακυμάνσεων που καταγράφονται στη χονδρεμπορική αγορά.

Ενδεικτικά, το τελευταίο τρίμηνο, ενώ η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 €/MWh σε 112,36 €/MWh), το κυμαινόμενο πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν της ΔΕΗ κατέγραψε μείωση 8,1% (από 0,152 €/kWh σε 0,139 €/kWh).

Όπως επισημαίνει ο κ. Στάσσης, η δυνατότητα της ΔΕΗ να στηρίζει τους πελάτες της συνδέεται άμεσα με την οικονομική της ευρωστία και αυτό σημαίνει ότι μπορεί παράλληλα να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, να συνεχίζει το επενδυτικό της έργο για να κάνει πραγματικότητα την πράσινη μετάβαση και να επιστρέφει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

