ΔΕΗ: Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τις αγορές – Πάνω από €2,6 δισ. προσφορές για το ομόλογο

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς τη ΔΕΗ έστειλε η χθεσινή επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου «πράσινου» πενταετούς ομολόγου, ύψους 775 εκατομμυρίων ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%. Η έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς οι προσφορές ανήλθαν στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 3,4 φορές.

Από το σύνολο των προσφορών, το 60% προήλθε από ξένους επενδυτές, γεγονός που αναδεικνύει το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τις ελληνικές ενεργειακές επιχειρήσεις και τη σταθερή πορεία της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια. Μόνο από το βιβλίο προσφορών των θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού συγκεντρώθηκαν πάνω από 2,2 δισ. ευρώ.

Ελκυστικό επιτόκιο και ξεκάθαρη στρατηγική

Το επιτόκιο 4,25% θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, δεδομένων των χαμηλότερων τραπεζικών αποδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, και υποδηλώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ, τα έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν στην πλήρη αποπληρωμή των υφιστάμενων senior ομολογιών με ρήτρα αειφορίας συνολικής αξίας 775 εκατ. ευρώ (λήξης 2026), καθώς και στην κάλυψη των σχετικών εξόδων της συναλλαγής.

Η εταιρεία σχεδιάζει την εισαγωγή των νέων ομολογιών στο Euronext του Δουβλίνου, για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ενώ ο διακανονισμός της προσφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις όροι τέτοιου τύπου συναλλαγών.

Η επάνοδος στις αγορές και η ισχυρή ζήτηση

Η χθεσινή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιτυχημένων εκδόσεων της ΔΕΗ, μετά τον επταετή αποκλεισμό της από τις αγορές (2014–2021). Η πρώτη «μεγάλη επιστροφή» σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η εταιρεία άντλησε 600 εκατ. ευρώ μέσω 7ετούς ομολόγου με επιτόκιο 4,625%, ύστερα από προσφορές ύψους 2 δισ. ευρώ — τέσσερις φορές πάνω από την αρχική στόχευση.

Το νέο ομόλογο, με ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο, επιβεβαιώνει τη συνεχή βελτίωση του προφίλ της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και τη στροφή της προς βιώσιμη χρηματοδότηση μέσω πράσινων εργαλείων.

Το βλέμμα στο μέλλον: Capital Markets Day στο Λονδίνο

Η διοίκηση της ΔΕΗ προγραμματίζει για τις 19 Νοεμβρίου το ετήσιο Capital Markets Day στο Λονδίνο, όπου θα παρουσιάσει σε διεθνείς επενδυτές το αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο και το επενδυτικό πρόγραμμα της προσεχούς τριετίας.

Η παρουσίαση αναμένεται να εστιάσει στις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στα δίκτυα και στις νέες τεχνολογίες ευέλικτης παραγωγής.

Το επενδυτικό πλάνο ύψους 10,1 δισ. ευρώ έως το 2027

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο που έχει παρουσιάσει η εταιρεία, η ΔΕΗ προβλέπει συνολικές επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ έως το 2027, με προτεραιότητα την ανάπτυξη 6,3 GW νέων έργων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο στόχος είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει τα 11,8 GW έως το τέλος της περιόδου.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία 1,8 GW ευέλικτης παραγωγής μέσω έργων αποθήκευσης, αντλησιοταμίευσης και νέων μονάδων φυσικού αερίου. Η ΔΕΗ έχει δεσμευθεί για πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2026, καθώς και για μείωση κατά 80% των εκπομπών CO₂ σε σχέση με το 2019, μέσω νέων διασυνδέσεων και της σταδιακής απεξάρτησης από το πετρέλαιο.

Η εταιρεία επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά της και στη Ρουμανία, μέσω της θυγατρικής PPC Romania, όπου επενδύει σε έργα ΑΠΕ και νέες ενεργειακές υπηρεσίες. Παράλληλα, δίνει έμφαση σε λύσεις προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της — όπως οικιακά φωτοβολταϊκά, «έξυπνες» ενεργειακές εφαρμογές και συνέργειες με τον Κωτσόβολο στον τομέα της τεχνολογίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Οικονομικοί στόχοι και μερισματική πολιτική

Ο όμιλος στοχεύει σε EBITDA ύψους 2,7 δισ. ευρώ το 2027, από 1,8 δισ. ευρώ το 2024, δηλαδή μέση ετήσια αύξηση 14%. Παρά τον υψηλό ρυθμό επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος προς EBITDA αναμένεται να παραμείνει κάτω από το 3,5x, καθώς περίπου το 70% των κεφαλαίων θα προέρχεται από λειτουργικές ταμειακές ροές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μερισματική πολιτική: προβλέπεται σταδιακή αύξηση του μερίσματος από €0,25 ανά μετοχή το 2023 σε €1 έως το 2027, δηλαδή μέση ετήσια άνοδο 41%.

Μήνυμα σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης

Η επιτυχής έκδοση του νέου πράσινου ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ΔΕΗ ως ενός από τους βασικούς ενεργειακούς πυλώνες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επιβεβαιώνει την πορεία της προς μια βιώσιμη, καθαρή και διεθνώς ανταγωνιστική επιχείρηση ενέργειας.

Η ΔΕΗ δείχνει πλέον ικανή όχι μόνο να προσελκύει διεθνή κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, αλλά και να τα αξιοποιεί με τρόπο που μετασχηματίζει ουσιαστικά το ενεργειακό της αποτύπωμα και τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά.