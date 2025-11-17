ΔΕΔΔΗΕ και Nova φέρνουν το «έξυπνο» δίκτυο: Η Ελλάδα μπαίνει στην εποχή των ενεργειακών δεδομένων

Η ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας περνά πλέον μέσα από τις τηλεπικοινωνίες. Ο ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με τη Nova, ξεκινά την υλοποίηση ενός από τα πιο φιλόδοξα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα: τη σύνδεση 7,7 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών σε ένα ενοποιημένο, ασφαλές και απολύτως ελεγχόμενο δίκτυο δεδομένων. Με τη βοήθεια των τεχνολογιών NB-IoT και LTE-M, το παραδοσιακό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σταδιακά σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα πραγματικού χρόνου, όπου κάθε παροχή θα «μιλά» με το κέντρο ελέγχου.

Από το ρεύμα στα δεδομένα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΔΕΔΔΗΕ δεν αφορά μόνο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Πρόκειται για μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας που μετατρέπει το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν ζωντανό οργανισμό δεδομένων.

Κάθε «έξυπνος» μετρητής θα καταγράφει 96 μετρήσεις ημερησίως, δηλαδή μία κάθε δεκαπέντε λεπτά, και θα τις αποστέλλει αυτόματα μέσω των δικτύων NB-IoT ή LTE-M. Ο Διαχειριστής θα μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή ακριβή εικόνα για την κατανάλωση, να εντοπίζει βλάβες ή ρευματοκλοπές σε πραγματικό χρόνο και να προχωρά σε αποκατάσταση με ασύγκριτη ταχύτητα.

«Με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών και την ψηφιοποίηση των γραμμών και υποσταθμών, το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ μετατρέπεται στο μεγαλύτερο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών στην Ελλάδα», δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάνος, υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί «αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο έξυπνο, βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό δίκτυο».

Η Nova στην καρδιά του έργου

Κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου έχει η Nova, που παρέχει τις κάρτες SIM και τις υπηρεσίες NB-IoT/LTE-M για τη διασύνδεση των μετρητών με τα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Η επιλογή της εταιρείας δεν είναι τυχαία. Το δίκτυο κινητής της Nova διαθέτει ευρεία κάλυψη σε όλη την επικράτεια, ακόμη και σε περιοχές όπου η επικοινωνία θεωρείται δύσκολη, όπως υπόγειες εγκαταστάσεις ή απομονωμένοι οικισμοί.

Ο Δημήτρης Μάγκος, Executive Director B2B της Nova, εξηγεί: «Με το έργο αυτό η Nova θέτει νέα πρότυπα στον τομέα των έξυπνων μετρήσεων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η υποδομή IoT της Nova έχει σχεδιαστεί για υψηλή διαθεσιμότητα και μέγιστη ασφάλεια, προσφέροντας 24ωρη υποστήριξη και κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων. Παράλληλα, είναι πλήρως επεκτάσιμη προς δίκτυα 5G, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες υπηρεσίες IoT στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ έχει οκταετή διάρκεια, στοιχείο που διασφαλίζει σταθερότητα και επενδυτική προοπτική.

Οι «αόρατοι» ήρωες: MFF2 eUICC κάρτες SIM

Πίσω από τη βιτρίνα της συνδεσιμότητας, το έργο στηρίζεται σε μια τεχνολογία αιχμής που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνταν μόνο σε βιομηχανικές ή αεροδιαστημικές εφαρμογές: τις MFF2 eUICC κάρτες SIM.

Η MFF2 (Machine Form Factor 2) είναι ένας τύπος SIM που ενσωματώνεται απευθείας στην πλακέτα του μετρητή μέσω συγκόλλησης, χωρίς δυνατότητα αφαίρεσης. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε υγρασία, σκόνη, κραδασμούς και ακραίες θερμοκρασίες, χαρακτηριστικά κρίσιμα για εξοπλισμό που βρίσκεται εκτεθειμένος σε υπαίθριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις.

Η δεύτερη παράμετρος, η eUICC (embedded Universal Integrated Circuit Card), δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και αλλαγής προφίλ σύνδεσης μέσω Over-The-Air διαδικασιών. Ουσιαστικά, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αναβαθμίζει ή να αλλάζει πάροχο επικοινωνίας χωρίς να χρειάζεται φυσική πρόσβαση στον μετρητή. Για ένα έργο που περιλαμβάνει εκατομμύρια εγκαταστάσεις, αυτό μεταφράζεται σε τεράστια εξοικονόμηση χρόνου και κόστους συντήρησης.

Ένα δίκτυο που αυτοπαρακολουθείται

Η τεχνολογική υποδομή συνοδεύεται από ένα πλήρες IoT Management Portal, μέσω του οποίου ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των συσκευών, να πραγματοποιεί live diagnostics, να λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις για βλάβες και να εξάγει αναφορές κατανάλωσης.

Η πλατφόρμα διαθέτει API διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα του Διαχειριστή, επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματώνει επίσης δυνατότητα over-the-air αναβάθμισης firmware, καθιστώντας περιττή την αποστολή τεχνικών συνεργείων για ενημερώσεις ή αλλαγές ρυθμίσεων.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός «αυτοθεραπευόμενου» δικτύου, το οποίο όχι μόνο θα καταγράφει τα προβλήματα αλλά και θα τα προλαμβάνει, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους αποκατάστασης και τις απώλειες ενέργειας.

Η νέα εποχή για τον καταναλωτή και την αγορά

Για τον τελικό καταναλωτή, οι αλλαγές μεταφράζονται σε ακρίβεια χρεώσεων, πληρέστερη ενημέρωση και δυνατότητα έξυπνης διαχείρισης της κατανάλωσης. Ο πελάτης θα γνωρίζει με ακρίβεια πότε και πόση ενέργεια καταναλώνει, ενώ οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορούν να προσφέρουν νέα, πιο ευέλικτα τιμολόγια που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.

Σε επίπεδο αγοράς, το έργο ανοίγει τον δρόμο για δυναμική τιμολόγηση και καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες, δημιουργώντας μια νέα εποχή για το ελληνικό ενεργειακό οικοσύστημα. Παράλληλα, η δυνατότητα απομακρυσμένης μέτρησης και ελέγχου επιτρέπει στον ΔΕΔΔΗΕ να ενσωματώσει αποτελεσματικότερα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διευκολύνοντας τη διαχείριση της κατανεμημένης παραγωγής.

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η Nova, με την υλοποίηση αυτής της οκταετούς συνεργασίας, αποδεικνύει στην πράξη πως τα δίκτυα δεδομένων είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των ενεργειακών υποδομών.