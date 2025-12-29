Data centers και άμυνα οι υποσχόμενοι τομείς για την Elvalhalcor

H Elvalhalcor του ομίλου Viohalco βελτιώνει σταθερά κάθε χρόνο τις επιδόσεις της παρά το γεγονός πως στην ευρωπαϊκή αγορά όπου διατίθενται κυρίως τα προϊόντα της η ζήτηση είναι υποτονική.

Τα προϊόντα της όμως είναι συνυφασμένα με την κυκλική οικονομία και οι παραγγελίες παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο 9μηνο διαμορφώθηκε στα 2,74 δισ. ευρώ αυξημένος κατά 5,8% σε σχέση με το 9μηνο του 2024, τα αναπροσαρμοσμένα ebitda χωρίς τις επιπτώσεις από τις τιμές των μετάλλων τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία του ομίλου, αυξήθηκαν κατά 5,1%, φτάνοντας τα 189,2 εκατ. ευρώ και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 93,6 εκατ. ευρώ από 70,9 εκατ. ευρώ πέρσι.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια καθώς τα επιτόκια και ο πληθωρισμός υποχωρούν, γεγονός που θα ενεργοποιήσει τις παραγγελίες των πελατών της. Παράλληλα, οι τιμές της ενέργειας -αν και εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές- δείχνουν να σταθεροποιούνται.

Η μετοχή ακολουθεί τα fundamentas του ομίλου και έχει κάνει ένα πραγματικό ράλι από την αρχή του έτους με κέρδη 107% με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στο 1,5 δισ. ευρώ.

Ισχυρό ατού της εταιρείας παραμένουν οι θετικές ταμειακές ροές που μειώνουν τον καθαρό δανεισμό του ομίλου με τη σχέση καθαρός δανεισμός προς ebitda να διαμορφώνεται στο 2,6x. Για αυτό και η εταιρεία πλήρωσε λιγότερους τόκους στο 9μηνο ύψους 26,8 εκατ. ευρώ από 34,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024

H ζήτηση για Data Centers ευνοεί τον όμιλο

Η θυγατρική Sofia Med κατέγραψε αύξηση πωλήσεων για προϊόντα διέλασης χαλκού με εφαρμογές σε data centers και δίκτυα ενέργειας. Όπως εκτιμούν οι αναλυτές δεν πρόκειται για μια συγκυρία αλλά για μια τάση που θα δώσει ώθηση στις εργασίας του τομέα χαλκού της Εlvalhalcor. Μάλιστα τα data centers της Τεχνητής Νοημοσύνης χρειάζονται από 27 έως 33 τόνους χαλκού ανά megawatt ισχύος, υπερδιπλάσια ποσότητα σε σχέση με αυτή που απαιτείται για τα συμβατικά data centers.

Η αγορά των data centers τρέχει με διψήφιο σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης CAGR της τάξης του 12% με 14% και αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,2 τρισ. δολάρια ως το 2030. Κάθε MW data center χρειάζεται 25–30 τόνους χαλκού, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η ζήτηση χαλκού μόνο για τα data centers μπορεί να φτάσει τους 330–420 χιλιάδες τόνους ετησίως έως το 2030. Είναι εμφανές ότι η Elvalhalcor εισέρχεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων και αρκεί να διεκδικήσει ένα μικρό μερίδιο αγοράς για να εκτοξεύσει τα μεγέθη της.

Οι παράλληλες δραστηριότητες στον αμυντικό εξοπλισμό

Εκτός όμως από το core business ο όμιλος αναπτύσσει δραστηριότητα και στον τομέα της άμυνας και είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την αμυντική δέσμη 800 δισ. ευρώ του ReArm Europe αλλά και τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών (τουλάχιστον 25%) στο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών της Ελλάδας ύψους 25 δισ. ευρώ.

Η ElvalHalcor και στον τομέα του χαλκού μέσω των θυγατρικών της Μεταλλουργική Ηπείρου και Sofia Med στη Βουλγαρία αλλά και στον τομέα του αλουμινίου παράγει προϊόντα με τα οποία τροφοδοτεί διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες, εδώ και πολλά χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η Halcor με τις θυγατρικές εταιρείες (κλάδος χαλκού της ElvalHalcor) παράγουν:

Ταινίες κραμάτων χαλκού, για την παραγωγή πυρομαχικών μικρών και μεσαίων διαμετρημάτων.

Κυάθια για την παραγωγή καλύκων και βολίδων πυρομαχικών μικρών διαμετρημάτων.

Δίσκους και φύλλα (μεγάλου πάχους) κραμάτων χαλκού για την παραγωγή βλημάτων μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος.

Η Elval, o τομέας έλασης αλουμίνιου της ElvalHalcor έχει να επιδείξει αξιοσημείωτη παρουσία στον αμυντικό τομέα παγκοσμίως, προμηθεύοντας υλικά για ποικίλες εφαρμογές, όπως πλοία, μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη, τεθωρακισμένα οχήματα, αντιπυραυλικά συστήματα, καθώς και κινητούς θαλάμους επιχειρήσεων.

Ειδικά για προγράμματα του αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού (US Navy), η Elval έχει προμηθεύσει πάνω από 25.000 τόνους αλουμίνιο για τη ναυπήγηση πλοίων διαφόρων τύπων που συμπεριλαμβάνουν και ειδικά κράματα που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή αεροπλανοφόρων. Επίσης, με δική της συνεισφορά κατασκευάστηκαν τα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου Ωκύαλος και Αγήνωρ. Η Elval παράγει επίσης πλάκες και φύλλα ειδικών κραμάτων αλουμινίου για θωρακίσεις και έχει ξεκινήσει πρόγραμμα παραγωγής αεροπορικών κραμάτων.

Επίσης, με αλουμίνιο της Εlval κατασκευάστηκε το νέο καταμαράν Mercedes Pinto του στόλου της Balearia το οποίο λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η ναυπήγηση του πλοίου αυτού στηρίχθηκε σε ελαφρύτερες και ανθεκτικότερες εφαρμογές υψηλής απόδοσης που τις εξασφάλισε το αλουμίνιο της Elval.

Η Pantelakis Securities δίνει τιμή στόχο για τη μετοχή τα 4,65 ευρώ (περιθώριο ανόδου 17% από τα τρέχοντα επίπεδα), καθώς όπως αναφέρει, η εισηγμένη εισέρχεται σε περίοδο ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, υποστηριζόμενη από εξομάλυνση του capex, πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και σταθερή αύξηση αναπροσαρμοσμένων ebitda.