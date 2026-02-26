ΔΑΑ: Η χρονιά της Ινδίας και η επέκταση προς ΗΠΑ - Ευρώπη

O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με φόντο το ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης του 2025, φέρνει οκτώ νέους προορισμούς το 2026 και ενισχυμένες υπερατλαντικές συνδέσεις. Από την Ινδία και τη Νότια Κορέα, έως το Ντάλας και τη Βαλτική, ο ΔΑΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο της Αθήνας ως περιφερειακό κόμβο με διεθνή ακτινοβολία.

Άνοιγμα στην Ινδία και ενίσχυση των υπερατλαντικών δεσμών

Το 2026 καταγράφεται ως χρονιά-ορόσημο για τη σύνδεση της Ελλάδας με την ινδική αγορά. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα ρεπορτάζ, οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ινδίας, δημιουργούν έναν νέο αεροπορικό διάδρομο με πολλαπλές προοπτικές. Η IndiGo ξεκίνησε ήδη δρομολόγια που συνδέουν την Αθήνα με το Μουμπάι και το Νέο Δελχί, καθιστάμενη ο πρώτος ινδικός αερομεταφορέας με απευθείας παρουσία στη χώρα μας. Οι πτήσεις εκτελούνται τρεις φορές την εβδομάδα προς κάθε προορισμό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις ελληνοϊνδικές σχέσεις.

Στο ίδιο μέτωπο θα κινηθεί και η Aegean Airlines, η οποία εντάσσει στο πρόγραμμά της πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί και τρεις προς τη Μουμπάι, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα. Η διπλή αυτή παρουσία δημιουργεί κρίσιμη μάζα δρομολογίων, με στόχο όχι μόνο τον τουρισμό αλλά και την επιχειρηματική κινητικότητα, σε μια αγορά με πληθυσμό και αναπτυξιακή δυναμική που δύσκολα αγνοούνται.

Υπερατλαντικές συνδέσεις

Παράλληλα, η αμερικανική αγορά ενισχύεται περαιτέρω με την προσθήκη της σύνδεσης Αθήνα – Ντάλας από την American Airlines. Το νέο δρομολόγιο, που ξεκινά στα τέλη Μαΐου, αποτελεί το πέμπτο της εταιρείας από την Αθήνα προς τις ΗΠΑ, ανεβάζοντας συνολικά σε εννέα τις απευθείας συνδέσεις της αμερικανικής αγοράς κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η συγκεκριμένη γραμμή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ντάλας λειτουργεί ως κομβικό σημείο διασύνδεσης για ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Στο υπερατλαντικό πεδίο, η εικόνα συμπληρώνεται από την επέκταση της παρουσίας εταιρειών όπως η Air Canada, η Delta Air Lines και η United Airlines, οι οποίες ξεκινούν νωρίτερα τα δρομολόγιά τους ή αυξάνουν τη διάρκεια της σεζόν, ανταποκρινόμενες στη διατηρούμενη ζήτηση για την Ελλάδα. Με βάση όλα τα παραπάνω, η Αθήνα παγιώνεται ως ελκυστικός προορισμός και αξιόπιστος κόμβος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Νέοι ευρωπαϊκοί προορισμοί

Η διεύρυνση δεν περιορίζεται στις μακρινές αγορές. Το ευρωπαϊκό αποτύπωμα του αεροδρομίου ενισχύεται με στοχευμένες προσθήκες που ανοίγουν νέες αγορές ή ενδυναμώνουν υφιστάμενους δεσμούς.

Από τα τέλη Απριλίου, η airBaltic συνδέει την Αθήνα με το Ταλίν, προσθέτοντας έναν ακόμη βαλτικό προορισμό στο δίκτυό της, πέραν της Ρίγας. Η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετείται αποκλειστικά από την εταιρεία, διευρύνοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Στις αρχές Μαΐου, η Wizz Air εγκαινιάζει τη σύνδεση με το Γκντανσκ, φέρνοντας για πρώτη φορά την πόλη της βόρειας Πολωνίας στον πίνακα αναχωρήσεων της Αθήνας. Η ίδια εταιρεία, μαζί με τη Ryanair, ενισχύει συνολικά την παρουσία της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο που οι συγκεκριμένες αγορές παρουσιάζουν αυξημένο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και στη ρουμανική αγορά. Η AnimaWings πραγματοποιεί την είσοδό της στο αεροδρόμιο της Αθήνας με δύο νέες συνδέσεις, προς το Κλουζ-Ναπόκα και την Τιμισοάρα, ενισχύοντας τους δεσμούς Ελλάδας – Ρουμανίας τόσο σε τουριστικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Στο δίκτυο επανέρχεται και η TAP Air Portugal, η οποία επανασυνδέει την Αθήνα με τη Λισαβόνα έπειτα από πολυετή απουσία. Η επιστροφή της προσθέτει ανταγωνισμό και επιλογές σε μια γραμμή, όπου δραστηριοποιούνται ήδη ελληνικοί αερομεταφορείς, επιβεβαιώνοντας την εμπορική δυναμική της σύνδεσης.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι το άνοιγμα προς την Ανατολή συμπληρώνεται από την είσοδο της Korean Air, η οποία ξεκινά πτήσεις charter μεταξύ Αθήνας και Σεούλ. Η επαναφορά της κορεατικής αγοράς, έστω και σε πρώτη φάση με ναυλωμένες πτήσεις, δημιουργεί προοπτικές για σταθερότερη παρουσία στο μέλλον και ενισχύει τη γεωγραφική διασπορά του δικτύου.