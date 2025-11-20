CrediaBank: Ισχυρά κέρδη €58,9 εκατ. και νέα ρεκόρ επιδόσεων στο εννεάμηνο

Ενίσχυση σε όλα τα οργανικά μεγέθη του Ομίλου και νέο ρεκόρ επιδόσεων κατέγραψε η CrediaBank παρουσιάζοντας επαναλαμβανόμενα κέρδη (προ φόρων και προβλέψεων) ύψους €58,9 εκατ., αυξημένα κατά 116% σε ετήσια βάση. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €40,8 εκατ. για το εννεάμηνο 2025, έναντι μόλις €2,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, λόγω της ισχυρής αύξησης των οργανικών εσόδων οδηγούμενα από την πιστωτική επέκταση της Τράπεζας, καθώς και των συνεργειών από τη συγχώνευση με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα.

Τα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €146,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σε €164,5 εκατ. έναντι €86,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της CrediaBank καταγράφει σημαντική ενίσχυση, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται στα €848 εκατ., με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς 15,3% επί του συνόλου της καθαρής πιστωτικής επέκτασης (δηλαδή της νέας παραγωγής), επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών της. Η Τράπεζα επιβεβαιώνει την πρόβλεψη για καθαρή πιστωτική επέκταση φέτος που θα υπερβεί τον ετήσιο στόχο του € 1 δισ.

Οι νέες εκταμιεύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,4 δισ. στο εννεάμηνο, καταγράφοντας ποσό που συνιστά την καλύτερη επίδοση εννεάμηνου ιστορικά για την Τράπεζα, με τις εκταμιεύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις να αποτελούν το 53% των νέων εκταμιεύσεων, ενώ το υπόλοιπο 47% διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Κατά 86% αυξήθηκαν τα καθαρά έσοδα από τόκους σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €120,5 εκατ. λόγω της καθαρής πιστωτικής επέκτασης και της αύξησης των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Ισχυρή επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €26,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 120% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της αυξανόμενης παραγωγής δανείων, τη συνεχιζόμενη αύξηση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €105,5 εκατ. στο εννεάμηνο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% σε τριμηνιαία βάση, εξαιτίας της μείωσης των επαναλαμβανόμενων δαπανών προσωπικού κατά 8% και των γενικών λειτουργικών εξόδων κατά 21%. Τα παραπάνω αποτυπώνουν τα οφέλη της συγχώνευσης με την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης προσωπικού της Τράπεζας, όπως και τη συστέγαση και κλείσιμο καταστημάτων, εξορθολογίζοντας σταδιακά τη συνολική βάση κόστους της Τράπεζας σύμφωνα και με το επιχειρηματικό σχέδιο.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η Τράπεζα κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους € 40,8 εκατ., έναντι €2,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Ο δείκτης NPE του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,9% παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο με περιορισμένη εισροή νέων καθυστερήσεων.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε περίπου €6,7 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9% σε σχέση με το τέλος του 2024, με τον ρυθμό αύξησης να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος.

Αυξημένα κατά 11% από τα τέλη του 2024, ήταν τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση, που ανήλθαν σε €840 εκατ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2025 η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε:

«Το εννεάμηνο του 2025 σηματοδοτήθηκε από μια σειρά μεγάλων αλλαγών για την CrediaBank. Ένα χρόνο μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, είναι πλέον μια ενιαία Τράπεζα λειτουργικά, με νέα εικόνα και ταυτότητα. Με ενίσχυση σε όλα τα οργανικά μεγέθη και νέο ρεκόρ επιδόσεων, διεθνή παρουσία και ανανεωμένη εικόνα και λειτουργία, αλλά με το ίδιο πάθος να βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη μας, εργαζόμαστε στρατηγικά για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας: Να απαντάμε στις ανάγκες των πελατών μας με ταχύτητα και ευελιξία, παραμένοντας δίπλα τους όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και σε κάθε σημαντική απόφασή τους. Στόχος μας τώρα είναι να επενδύσουμε στην απαραίτητη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών της Τράπεζας, προκειμένου να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα για όλους συνδυάζοντας την ανθρώπινη προσέγγιση με τη χρήση της τεχνολογίας».