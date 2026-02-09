Cosmos Sport: Διψήφια ανάπτυξη και νέα φάση επέκτασης

Με τη συμπλήρωση 100 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, η Cosmos Sport εισέρχεται σε μια νέα φάση ωρίμανσης, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους παίκτες της αγοράς αθλητικών ειδών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ορόσημο αυτό δεν έρχεται αποσπασματικά, αλλά ως φυσική συνέχεια μιας μακράς πορείας τεσσάρων και πλέον δεκαετιών, η οποία συνδυάζει επιχειρηματική συνέπεια, επένδυση στους ανθρώπους και στρατηγικές συνεργασίες διεθνούς εμβέλειας.

Το 2025 έκλεισε για τον Όμιλο με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 245 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας διψήφια αύξηση σε σχέση με το 2024, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του αριθμεί πλέον σχεδόν 2.000 εργαζομένους. Για το 2026, βασική προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω γεωγραφική επέκταση του δικτύου στην ελληνική επικράτεια, με έμφαση τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε επιλεγμένες αγορές με αναπτυξιακό δυναμικό.

Από το πρώτο κατάστημα στην Κρήτη στη διεθνή συμμαχία

Η ιστορία της Cosmos Sport ξεκινά το 1982 στη Χερσόνησο Κρήτης, σε μια εποχή που η οργανωμένη αγορά αθλητικών ειδών βρισκόταν ακόμη σε εμβρυακό στάδιο στην Ελλάδα. Το πρώτο κατάστημα αποτέλεσε τη βάση για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που από νωρίς έδωσε έμφαση στην εξειδίκευση, στη σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή και στη σταδιακή, προσεκτικά σχεδιασμένη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, η Cosmos Sport εξελίχθηκε από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση σε πανελλαδικό δίκτυο, επενδύοντας συστηματικά σε υποδομές, logistics και ανθρώπινο κεφάλαιο. Σημείο καμπής στην πορεία της αποτέλεσε το 2022, όταν εντάχθηκε στον Όμιλο JD Sports, έναν από τους ισχυρότερους διεθνώς retailers στον χώρο του sportswear. Η συγκεκριμένη κίνηση ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή της πρόσβαση, την αγοραστική της δύναμη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, χωρίς να αλλοιώσει τον ελληνικό χαρακτήρα και την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του brand.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η συνεργασία αυτή λειτούργησε ως επιταχυντής, επιτρέποντας στην Cosmos Sport να ευθυγραμμιστεί με διεθνείς πρακτικές σε επίπεδο omnichannel εμπειρίας, data-driven αποφάσεων και σύγχρονου retail design.

Άνθρωποι, κουλτούρα και το επόμενο αναπτυξιακό στοίχημα

Το ορόσημο των 100 καταστημάτων γιορτάστηκε με εσωτερική εκδήλωση στο Αθλητικό Κέντρο «Σεράφειο» στην Αθήνα, παρουσία 350 εργαζομένων από Ελλάδα και Κύπρο. Η επιλογή να αφιερωθεί η επέτειος αποκλειστικά στους ανθρώπους της εταιρείας δεν ήταν τυχαία. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει μια κουλτούρα που τοποθετεί το ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οικογένεια Τσικνάκη μοιράστηκε στιγμές από την πορεία της εταιρείας, κρίσιμες αποφάσεις που καθόρισαν τη μετέπειτα εξέλιξή της, αλλά και τις αξίες που παραμένουν αμετάβλητες: μακροπρόθεσμη σκέψη, συνέπεια και σεβασμός προς τον εργαζόμενο και τον πελάτη. Μέσα από ανοιχτό διάλογο στελεχών παρουσιάστηκε το όραμα της επόμενης τριετίας, με έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη και την ενίσχυση του customer experience.

Όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Sport, Μιχάλης Τσικνάκης, τα 100 καταστήματα «δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά το αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας και του πάθους των ανθρώπων μας», υπογραμμίζοντας ότι, παρά την πρόσβαση σε εργαλεία και τεχνογνωσία διεθνούς ομίλου, η διαφορά συνεχίζει να γίνεται στον τρόπο αξιοποίησής τους.

Με πυξίδα το μήνυμα “Together We Make Cosmos A Better Place”, η Cosmos Sport επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας και στη διατήρηση της εταιρικής της ταυτότητας. Σε μια αγορά που μεταβάλλεται ταχύτατα, το στοίχημα για το brand δεν είναι απλώς η αριθμητική μεγέθυνση, αλλά η κατάκτηση της επόμενης – ακόμη πιο απαιτητικής – κορυφής.