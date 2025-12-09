Cosmos Business Systems: Ψηφιακή θωράκιση και αναβάθμιση της διαχείρισης έργων TEN-T για το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει, μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το έργο Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29) του Υπ.Υ.Με. στην υλοποίηση του WP5 “Updating and reporting via automated data exchange with TENtec”.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29), με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και τη σύνταξη τελικών και λειτουργικών προδιαγραφών ενός νέου ηλεκτρονικού εργαλείου. Το εργαλείο αυτό θα υποστηρίζει:

Τη διαχείριση δεδομένων έργων TEN-T με χωρική διάσταση

Τη συστηματική συλλογή και οργάνωση δεδομένων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Την αμφίδρομη, αυτοματοποιημένη διεπαφή με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα TENtec portal, για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των ευρωπαϊκών συστημάτων.

Μέσα από το συγκεκριμένο έργο, επιδιώκεται:

Η ευθυγράμμιση της χώρας με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την παρακολούθηση έργων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T)

Η Cosmos Business Systems, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της σε έργα πληροφορικής, βάσεων δεδομένων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), αναλαμβάνει τον ρόλο στρατηγικού συμβούλου του Υπουργείου στην ανάλυση των αναγκών, στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας, στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και στη διαμόρφωση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για το νέο εργαλείο, καλύπτοντας το σύνολο των σχετικών CPV (συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, GIS).

Σχετικά με το έργο αυτό, ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Cosmos, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ένα έργο που εντάσσεται απευθείας στις ευρωπαϊκές υποδομές δεδομένων για τα έργα TEN-T, είναι ιδιαίτερα τιμητική. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη πληροφοριακό εργαλείο, αλλά για ένα κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της διαφάνειας των έργων μεταφορών της χώρας. Η Cosmos φέρνει την εμπειρία της σε σύνθετα έργα δεδομένων και GIS, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει σύγχρονα, αυτοματοποιημένα κανάλια ενημέρωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρότερα θεμέλια για τον μελλοντικό σχεδιασμό των υποδομών της.»

Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Cosmos