Cosmos Business Systems: Έργο Υπολογιστικής Υποδομής Υψηλών Επιδόσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Cosmos Business Systems ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας, εγκατάστασης και αρχικής παραμετροποίησης Υπολογιστικής Υποδομής Υψηλών Επιδόσεων (High Performance Computing – HPC) για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενισχύοντας τις δυνατότητες του Ιδρύματος σε επιστημονικούς υπολογισμούς, ανάλυση δεδομένων, μηχανική μάθηση και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων ενίσχυσης της έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” / NextGenerationEU.

Η λύση περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων, με:

·Υπολογιστικούς κόμβους (μεταξύ των οποίων και κόμβος GPU υψηλών επιδόσεων), καθώς και κόμβους ειδικών απαιτήσεων (π.χ. μεγάλης μνήμης/υπηρεσιών)

·Δικτυακή υποδομή για αξιόπιστη διασύνδεση και εξυπηρέτηση υπολογιστικών φορτίων υψηλής έντασης

· Υποδομές αποθήκευσης για κάλυψη τόσο επιδόσεων όσο και χωρητικότητας, καθώς και χώρο αποθήκευσης για αρχεία χρηστών και εφαρμογές HPC

·Υποδομή ρευματοδότησης/διαχείρισης ισχύος για ασφαλή και ελεγχόμενη λειτουργία

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στο data center του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη ευθύνη του αναδόχου για την τοποθέτηση, τη διασύνδεση και την αρχική λειτουργική ενοποίηση των υποσυστημάτων. Παράλληλα, υλοποιήθηκε βασική παραμετροποίηση δικτύου και αποθήκευσης, καθώς και παράδοση τεκμηρίωσης διαχείρισης, ώστε η νέα υποδομή να είναι άμεσα αξιοποιήσιμη.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της νέας υποδομής HPC στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στηρίζουμε έμπρακτα την ερευνητική αριστεία και την καινοτομία. Παραδίδουμε μια σύγχρονη, αξιόπιστη και επεκτάσιμη πλατφόρμα που μεταφράζει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας σε μετρήσιμες δυνατότητες υπολογιστικής ισχύος και αξιοποίησης δεδομένων.»