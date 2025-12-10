ΑS Company: Μια εταιρεία παιχνιδιών που δεν την τρομάζει η υπογεννητικότητα

Ξεκίνησε ως μια εταιρεία παιχνιδιών πριν από 35 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τώρα οι ισολογισμοί της είναι μόνο κερδοφόροι. Τα τελευταία 9 χρόνια έχει μοιράσει μερίσματα 11 εκατ. ευρώ στους μετόχους και η διοίκηση έχει δεσμευτεί για μερισματική απόδοση 4%-5% σε κάθε χρήση.

Ο λόγος για την εισηγμένη AS Company η οποία έχει εισέλθει και στο κανάλι της βρεφανάπτυξης αλλά λανσάρει και παιχνίδια δικής της επινόησης για μεγαλύτερες ηλικίες. Η διεύρυνση του ηλικιακού και προϊοντικού μίγματος των πωλήσεών την οδήγησε σε ρεκόρ πωλήσεων το 2024 κάτι που θα επαναληφθεί και το 2025, τουλάχιστον όπως δείχνουν μ τα αποτελέσματα του πρώτου 9μηνου.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η AS Company ήταν μια εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας παιχνιδιών στη χονδρική με πελάτες τα Jumbo, τον Μουστάκα, τα Public κ.α και είχε τζίρο μεγαλύτερο από γνωστές πολυεθνικές όπως η Hasbro και η Mattel.

Ως ανάχωμα όμως στην υπογεννητικότητα και το δημογραφικό, τα τελευταία έξι χρόνια μέσα από το δικό της τμήμα R&D η AS αναπτύσσει και επινοεί τα δικά της επιτραπέζια παιχνίδια για εφήβους στοχεύοντας και σε ηλικίες πέραν των 3-9 ετών στις οποίες κυρίως απευθύνεται με τα παιχνίδια. Τα δικά της προϊόντα πλέον αντιπροσωπεύουν το 45% των πωλήσεων και συμβάλλουν στην κερδοφορία αφού έχουν περιθώριο μικτού κέρδους κοντά στο 50% ενώ στις διανομές τρίτων το περιθώριο βρίσκεται κοντά στο 37%.

Επίσης, στο τέλος του 2024 η AS δραστηριοποιήθηκε και στη διανομή προϊόντων βρεφικής ηλικίας, έτσι ώστε να «πιάσει» και τις ηλικίες κάτω των τριών ετών. Ειδικότερα, αποκτήθηκαν τα αποθέματα και τα άυλα εμπορικά στοιχεία των brand Chicco, Boppy, Bébé Comfort και Safety First από την εταιρία «Β. & Μ. Σκαρμούτσος Α.Ε.», συνολικής αξίας 1,52 εκατ. ευρώ.

Η βρεφανάπτυξη μπορεί να έρχεται κόντρα με το δημογραφικό, αλλά από την εταιρεία υποστηρίζουν ότι θα είναι μια κερδοφόρα δραστηριότητα και η απόσβεση θα γίνει εντός 2 ετών.

Η αγορά της Ρουμανίας και η νέα έκτακτη χρηματική διανομή

Η ΑS δραστηριοποιήθηκε πρόσφατα και στη Ρουμανία τροφοδοτώντας μεγάλες αλυσίδες με δικά της παιχνίδια. Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η αγορά της Ρουμανίας είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά με ετήσιο τζίρο 230 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις στη Ρουμανία και η συμβολή των πωλήσεων από τα βρεφικά οδήγησαν τον τζίρο της ΑS Company στα 24,07 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση 26,1%. Τα κέρδη ebitda αυξήθηκαν κατά 31,6% στα 4,87 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,3 εκατ. ενισχυμένα κατά 6,6%. Στην κερδοφορία δεν περιλαμβάνεται το έκτακτο κέρδος από την πώληση ακινήτου. Αν συνυπολογιστεί το έκτακτο κέρδος, τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται στα 5,15 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 28,6%. Η εταιρεία πούλησε 9 ακίνητα στην Ελούντα έναντι 3 εκατ. ευρώ και το 1/3 αυτού έχει ήδη καταβληθεί.

Το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του έτους 2025, με την απόδοση της επένδυσης για την εταιρία να διαμορφώνεται στο 40%.



Η εταιρεία έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 12 Δεκεμβρίου με θέμα τη διανομή έκτακτου μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2022 ύψους 0,06 ευρώ η 0,057 ευρώ καθαρό. Τον Ιούλιο είχε μοιράσει και καθαρό μέρισμα 0,1627 ευρώ. Στο τέλος του 9μηνου η εταιρεία είχε μηδενικό καθαρό δανεισμό ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, πιστοποιώντας την διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας.