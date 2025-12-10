Community Week 2025: Μια εβδομάδα αλληλεγγύης, συμμετοχής και θετικού αντίκτυπου από την Principia

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5/12), η Principia διοργάνωσε και φέτος την Community Week, στο πλαίσιο του πολυβραβευμένου προγράμματος εταιρικού εθελοντισμού «Be The Hero». Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να στηρίξει έμπρακτα κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής φροντίδας σε τοπικές κοινότητες.





Δείτε το σχετικό βίντεο:





Δράσεις Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Προσφοράς

Στο διάστημα από την 1η έως τις 9 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι της Principia συμμετείχαν σε μια ολοκληρωμένη σειρά πρωτοβουλιών σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα:

Αιμοδοσία & «Άγιος Σάββας»: Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», ενισχύοντας με 23 φιάλες αίματος την Τράπεζα Αίματος της εταιρείας.

Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», ενισχύοντας με 23 φιάλες αίματος την Τράπεζα Αίματος της εταιρείας. ΕΕΑ «Μαργαρίτα»: Δημιουργία χριστουγεννιάτικων δώρων, στολιδιών και έργων ζωγραφικής μαζί με τα παιδιά του κέντρου, τα οποία θα διατεθούν στο χριστουγεννιάτικο bazaar του οργανισμού για τη στήριξη των θεραπευτικών του προγραμμάτων.

Δημιουργία χριστουγεννιάτικων δώρων, στολιδιών και έργων ζωγραφικής μαζί με τα παιδιά του κέντρου, τα οποία θα διατεθούν στο χριστουγεννιάτικο bazaar του οργανισμού για τη στήριξη των θεραπευτικών του προγραμμάτων. Γηροκομείο Αθηνών: Βάψιμο και αισθητική αναβάθμιση άνω των 500 τ.μ. χώρων διαμονής ηλικιωμένων.

Βάψιμο και αισθητική αναβάθμιση άνω των 500 τ.μ. χώρων διαμονής ηλικιωμένων. «Trees4Greece»: Φύτευση πάνω από 100 βραδύκαυστων δέντρων στoυς πρόποδες του Υμηττού, εξασφαλίζοντας τη φροντίδα τους για τα επόμενα χρόνια με την υποστήριξη του Δήμου Βύρωνα .

Φύτευση πάνω από 100 βραδύκαυστων δέντρων στoυς πρόποδες του Υμηττού, εξασφαλίζοντας τη φροντίδα τους για τα επόμενα χρόνια με την υποστήριξη του . «Μπορούμε στη Λαϊκή»: Συλλογή 430 κιλών αξιοποιήσιμων περισσευούμενων φρούτων και λαχανικών, τα οποία αντιστοιχούν σε 1.290 μερίδες τροφίμων, στη λαϊκή αγορά Αμπελοκήπων, με σκοπό την προώθησή τους σε επωφελούμενους του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Συλλογή 430 κιλών αξιοποιήσιμων περισσευούμενων φρούτων και λαχανικών, τα οποία αντιστοιχούν σε 1.290 μερίδες τροφίμων, στη λαϊκή αγορά Αμπελοκήπων, με σκοπό την προώθησή τους σε επωφελούμενους του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. «Παιδικό Χωριό SOS Θράκης» (Αλεξανδρούπολη): Βάψιμο και αισθητική αναβάθμιση εξωτερικών τοίχων της δομής, καθώς και δωρεά αθλητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης μπασκέτας επαγγελματικών διαστάσεων. · «Κιβωτός» (Κοζάνη): Συντήρηση του πρωτότυπου ξύλινου παιδότοπου που κατασκευάστηκε το 2024 στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης, Διημέρευσης, Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Κιβωτός».





Μέσα από αυτές τις ολοκληρωμένες δράσεις, η Principia στάθηκε δίπλα σε ευάλωτες ομάδες, ενίσχυσε δομές που επιτελούν σημαντικό έργο και προστάτευσε το φυσικό περιβάλλον.





Έμπρακτος αντίκτυπος που διαρκεί

Η Community Week απέδειξε για ακόμη μια χρονιά τη δύναμη της ομαδικής προσφοράς και της συλλογικής κινητοποίησης. Με πάνω από 650 ώρες εθελοντικής εργασίας, οι άνθρωποί μας υποστήριξαν κοινωνικές δομές, βοήθησαν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, αναβάθμισαν βασικές υποδομές για ηλικιωμένους και παιδιά, και συνέβαλαν σε δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη ουσιαστικό έργο, ενσυναίσθηση και πραγματική σύνδεση με την κοινωνία.





Be The Hero: Ένας πυλώνας εταιρικής υπευθυνότητας

Το πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού «Be The Hero» αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Principia για κοινωνική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, κινητοποιεί τους ανθρώπους της εταιρείας να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Με περισσότερες από 40 κοινωνικές δράσεις ετησίως σε όλη την Ελλάδα, η Principia δημιουργεί σταθερή και διαχρονική αξία, ενισχύοντας τους δεσμούς της με τις τοπικές κοινότητες.





Η εβδομάδα εθελοντισμού επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, με την υψηλή συμμετοχή και τον ενθουσιασμό των ανθρώπων της Principia να αποτελούν βασικό μοχλό της επιτυχίας