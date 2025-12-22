Coca-Cola Τρία Έψιλον: Σε εξέλιξη με ταχείς ρυθμούς η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Πάτρας-Αχαΐας

Την εξέλιξη των έργων για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Πάτρας-Αχαΐας παρακολούθησαν, κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δασών, κ. Στάθη Σταθόπουλου, του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελου Γκουντούφα, του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπου Μπονάνου, του Δημάρχου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου, εκπρόσωπων των Δασικών Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου, με επικεφαλής τον Προϊστάμενό της, κ. Νικήτα Μάζη και εκπρόσωπων της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas).

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αναλάβει ως Ανάδοχος, την Αποκατάσταση & Αναγέννηση του φυσικού οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας-Αχαΐας, σε συνέχεια της δωρεάς ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε το Ίδρυμα Coca-Cola HBC τον Αύγουστο.

Το έργο θα συμβάλει στην αποκατάσταση περισσότερων από 8.900 στρεμμάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Περιλαμβάνει την άμεση κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις λεκάνες απορροής Πείρου και Μείλιχου. Στόχος είναι η συγκράτηση φερτών υλών, η σταθεροποίηση πρανών και η προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, τα έργα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης και θα επιτρέψουν τη φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος.

Ο Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είπε: «Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου συγκάλεσε απανωτές συσκέψεις εργασίας και ανακοίνωσε σε χρονο-ρεκόρ το σχέδιο αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Αχαΐα που επλήγη από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Με την άμεση εκπόνηση των σχετικών μελετών από τη Δασική Υπηρεσία μέσα στο καλοκαίρι και την ανταπόκριση του αναδόχου αποκατάστασης, που είναι η Coca Cola- Τρία Έψιλον, που καλύπτει τις δαπάνες, το έργο μπήκε στις ράγες. Με τον Γενικό Διευθυντή Δασών Ευ. Γκουντούφα και τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο, τους εκπροσώπους και το επιστημονικό προσωπικό του αναδόχου, καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη της Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας και του Δασαρχείου Πατρών κάναμε την πρώτη αυτοψία στο δεύτερο τμήμα εργασιών, στην υδρολογική λεκάνη Πείρου, εντός την οποίας κάηκαν 22.500 στρ. δάσους ή δασικής έκτασης. Μια μεγάλη παρέμβαση σε έκταση 5.700 στρ. με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα κορμοδεμάτων, κορμοφραγμάτων- πλεγμάτων και σανιδότοιχων είναι ήδη σε εξέλιξη. Με την καθημερινή εργασία μελών δύο Δασικών Συνεταιρισμών το έργο έχει φτάσει σε ποσοστό ολοκλήρωσης 45-50% και διαπιστώσαμε ότι είναι ρεαλιστικός ο ορίζοντας πλήρους εκτέλεσης και παράδοσης ως τις αρχές Φεβρουαρίου 2025. Ήδη τα πρώτα ευχάριστα δείγματα είναι ορατά, τόσο ως προς την επίτευξη συγκράτησης υδάτων, όσο και στη φυσική αποκατάσταση του δάσους. Οι εργασίες έχουν εκκινήσει και στο πρώτο τμήμα, στην περιοχή Συχαινών στο Δήμο Πατρέων. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση με όλα τα έργα αποκατάστασης σε όλη τη χώρα με θερμές ευχαριστίες στους αναδόχους και στους ανθρώπους που δουλεύουν δίπλα στη Δασική Υπηρεσία για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί».

Ο Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, δήλωσε: «Η επίσκεψη στον Μείλιχο και στον Πείρο, όπου υπήρξε η παρέμβαση αντιπλυμμηρικής προφύλαξης, μας δημιούργησε αισιοδοξία για την πορεία των εργασιών. Παράλληλα, η παρακολούθηση της δράσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη και των Γιατρών του Κόσμου στη Δυτική Αχαΐα ανέδειξε την έμπρακτη στήριξη και την ουσιαστική ανακούφιση που προσφέρεται στους πληγέντες. Θέλω από πλευράς Περιφερειακής αρχής να συγχαρώ για τη συνεργασία όλους τους κρατικούς θεσμούς, το Υπουργείο, για την έγκαιρη ανταπόκριση, αλλά και τις εταιρείες Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas για την άμεση κινητοποίηση και την προσφορά τους. Θα είμαστε παρόντες για την ολοκλήρωση του σημαντικού έργου».

Η Αγγελική Πατρούμπα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Τρία Έψιλον είπε: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, προχωρήσαμε άμεσα στην υλοποίηση της δωρεάς του 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC, ώστε να διασφαλίσουμε την ταχεία αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Μας τιμά ιδιαίτερα που συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της περιοχής, παραμένοντας αφοσιωμένοι στη στήριξη των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε, όπως και όποτε το χρειάζονται, με γνώμονα τον στόχο μας για ένα κοινό, καλύτερο μέλλον».

Πρόγραμμα ανακούφισης των πληγεισών κοινοτήτων της περιοχής με δωρεά του Ιδρύματος της Coca-Cola

Παράλληλα, στις περιοχές Κάτω Αχαΐας, Αλισσού, Χαϊκαλίου και Βρένης βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανακούφισης των πληγεισών κοινοτήτων που υλοποιείται από το Ιδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου μετά από δωρεά ύψους $250.000 του Ίδρυματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε 1.900 ανθρώπους, συμβάλλοντας στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των τοπικών κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί έως τον Απρίλιο του 2026 και προβλέπεται να επεκταθεί σε περισσότερες κοινότητες. Για την υλοποίησή του αξιοποιούνται Κινητές Μονάδες, προσφέροντας εξειδικευμένη βοήθεια με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες. Οι δράσεις ανακούφισης καλύπτουν άμεσες ανάγκες, όπως διάθεση ειδών προσωπικής υγιεινής, ιατροφαρμακευτικού υλικού, τροφίμων και βασικών ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Επιτόπια επίσκεψη στις επωφελούμενες κοινότητες υλοποιήσαν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, και εκπρόσωποι της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) και του Ιδρύματος Μποδοσάκη και των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας.

Η Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Hellas δήλωσε σχετικά: «Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα, προχωρήσαμε άμεσα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τους Γιατρούς του Κόσμου, ώστε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης για τους πληγέντες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola, προχωρήσαμε στην άμεση υλοποίηση του προγράμματος με άξονα την ανακούφιση των πληγέντων και την ουσιαστική προσφορά στην τοπική κοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τους Γιατρούς του Κόσμου για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος».

Η Χαρά Τασόγλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ιδρύματος Μποδοσάκη δήλωσε σχετικά: Η εκ νέου σύμπραξή μας με την Coca-Cola στην Ελλάδα υπογραμμίζει τη σημασία των συνεργειών για την κάλυψη σημαντικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Χάρη στη δωρεά του The Coca-Cola Foundation υλοποιείται σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου ένα πολυεπίπεδο, ολιστικό πρόγραμμα στήριξης των πληγέντων, που εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων, αυτές που αναδεικνύονται όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας».