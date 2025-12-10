Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ο ρόλος του R&D και η αύξηση στο κανάλι των σούπερ μάρκετ

Η έμφαση στη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από το ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης τονίστηκε κατά την διάρκεια χθεσινής εκδήλωσης της Coca-Cola. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στην κατανάλωση εντός σπιτιού, οδηγώντας σε ενίσχυση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο, ήτοι σούπερ μάρκετ, την ώρα που το HoReCa εμφανίζει πιο συγκρατημένη πορεία και αυξημένες απαιτήσεις για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο περιθώριο της εκδήλωσης, στελέχη του Ομίλου υπογράμμισαν ότι η διάθεση των προϊόντων μέσω σούπερ μάρκετ κινείται σταθερά ανοδικά, σε αντίθεση με το κανάλι της εστίασης, όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Αυτή η μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς δεν φαίνεται να αλλάζει μόνο τις ισορροπίες στην αγορά, αλλά και να καθοδηγεί τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου.

Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η επένδυση 350.000 ευρώ για την αναβάθμιση του ελληνικού R&D Centre, μια κίνηση που ενισχύει τον χαρακτήρα του ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας για ολόκληρο το 24/7 χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Η επένδυση αφορά την εγκατάσταση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και σύγχρονων υποδομών, οι οποίες θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων γεύσεων σε κατηγορίες όπως οι χυμοί, το νερό, τα snacks, αλλά και τα premium αλκοολούχα ποτά, όπου η εταιρεία έχει ήδη ενισχύσει την παρουσία της με brands όπως Finlandia, Gin Mare και Jack Daniel’s.

Μάλιστα, στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου δεν θα προκύψει από τη δημιουργία εντελώς νέων κατηγοριών, αλλά από την εξέλιξη των υπαρχουσών μέσα από νέες γεύσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις. Στόχος είναι τα νέα προϊόντα να έχουν τοποθετηθεί στην αγορά έως το καλοκαίρι του 2026.

Να σημειώσουμε ότι από το 2016, το ελληνικό R&D Centre εργάζεται πάνω σε λύσεις που απευθύνονται σε όλες τις στιγμές της ημέρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου που ξεπερνά τις παραδοσιακές κατηγορίες αναψυκτικών και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.