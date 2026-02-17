Coca-Cola Τρία Έψιλον: Επενδύει στην ανάπτυξη του καναλιού HoReCa

Με αιχμή ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια ποτών της αγοράς και με στρατηγική που εστιάζει στην ευελιξία και τη δημιουργία αξίας για τον επαγγελματία, η Coca‑Cola Τρία Έψιλον έδωσε δυναμικό «παρών» στην HoReCa Expo 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το κανάλι HoReCa αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την εταιρεία.

Η φετινή συμμετοχή της εταιρείας στην HoReCa Expo 2026 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο που εστιάζει στη δημιουργία εμπειριών και στη διαμόρφωση νέων ευκαιριών ανάπτυξης για τους συνεργάτες της.

«Η συμμετοχή μας στην Έκθεση HoReCa 2026 αποτελεί για εμάς μία ουσιαστική ευκαιρία να βρεθούμε κοντά στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την αγορά και να δημιουργήσουμε μαζί ευκαιρίες που θα συμβάλλουν στην εξέλιξη του κλάδου. Θέλουμε οι επισκέπτες να ανακαλύψουν τις μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει το 24/7 χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και πιο ευέλικτα στον κλάδο», δηλώνει ο Βαγγέλης Μόσχος, Coffee, Premium Spirits, Beer & Three Cents Director της εταιρείας.

Η έννοια του «24/7» αποτυπώνει τη στρατηγική στόχευση της Coca-Cola Τρία Έψιλον να καλύπτει κάθε στιγμή κατανάλωσης, από τον πρωινό καφέ έως το βραδινό cocktail. Στο περίπτερό της, η εταιρεία παρουσίασε ένα πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από αναψυκτικά και καφέ μέχρι premium αποστάγματα και μπίρες, δίνοντας έμφαση τόσο στις κλασικές επιλογές όσο και σε νέες τάσεις, όπως οι επιλογές χωρίς αλκοόλ και οι προτάσεις χαμηλών θερμίδων.

Ενδεικτικά, η Coca-Cola Zero Caffeine Zero Sugar παρουσιάζεται με νέα, τολμηρή εμφάνιση, διατηρώντας την εμβληματική γεύση της, ενώ παράλληλα απευθύνεται και σε περιστάσεις νυχτερινής κατανάλωσης, με μηδενική καφεΐνη και μηδενική ζάχαρη. Στον τομέα του καφέ, η σειρά Single Origins Caffè Vergnano αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία της ποιότητας και της διαφοροποίησης στο σύγχρονο καφεστιατόριο, καλύπτοντας ανάγκες από το πρωί έως το βράδυ.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί προτάσεις για highball σερβιρίσματα με Schweppes, ιδέες απεριτίφ με Three Cents και cocktail συνθέσεις με Finlandia Vodka, ενώ ενισχύει τη γκάμα μπίρας με επιλογές χωρίς αλκοόλ και νέες προτάσεις βαρελίσιας μπίρας. Στόχος είναι η ενίσχυση του μέσου όρου κατανάλωσης ανά επίσκεψη και η δημιουργία διαφοροποιημένων εμπειριών που αυξάνουν την αξία για τον επαγγελματία.

Ευελιξία, στήριξη και ανάπτυξη του κλάδου

Για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, το κανάλι HoReCa παραμένει στρατηγικής σημασίας. Όπως επισημαίνει ο κ. Μόσχος, «η HoReCa Expo είναι βασικός τόπος συνάντησης με τους επαγγελματίες του κλάδου. Το HoReCa για εμάς είναι το πιο σημαντικό κανάλι, γιατί είναι το κανάλι που μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να δημιουργήσουμε εμπειρίες για τους καταναλωτές μας σε συνεργασία με τους συνεργάτες – πελάτες μας, είτε αυτοί είναι τα τελικά σημεία, είτε μέσω χονδρεμπορίου, ανάλογα με τις περιπτώσεις». Η εμπειρία των τελευταίων ετών, και ιδίως της περιόδου της πανδημίας, έχει ενισχύσει την ανάγκη για ευελιξία.

«Το 2026 ξεκινάμε με αισιοδοξία, αλλά αν κάτι έχουμε μάθει από τον Covid είναι να μην κάνουμε προβλέψεις. Έτσι, κάθε χρονιά δεν ξέρεις τι καινούριο θα σου βγει και ναι μεν έχουμε τα πλάνα μας, τα οποία πάντα αποσκοπούν στο να αυξήσουμε καταναλώσεις και τζίρους, από την άλλη μάθαμε να έχουμε την ευελιξία να προσαρμόζουμε τα πλάνα και τις στρατηγικές μας, στηρίζοντας τους πελάτες μας και τους καταναλωτές», υπογραμμίζει ο κ. Μόσχος.