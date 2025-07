Coca-Cola στην Ελλάδα: Πέντε βραβεία και διάκριση «Water Team of the Year» στα Water Awards 2025

Η Coca-Cola στην Ελλάδα απέσπασε συνολικά πέντε σημαντικά βραβεία στα Water Awards 2025, επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη δέσμευσή της για μείωση χρήσης και ορθολογική διαχείριση του νερού, μέσω των μεθόδων εξοικονόμησης που αξιοποιεί στις μονάδες παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Παράλληλα, έλαβε και το βραβείο «Water Team of the Year», κατακτώντας μία από τις κορυφαίες διακρίσεις του θεσμού, για τις συνολικές επιδόσεις της στην προστασία του νερού.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Δημήτρης Δερματάς, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής, Water Awards 2025, Ζωή Πρεβενίου, Quality, Safety and Environment Manager, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Τάκης Καραπατούχας, Plant Manager – Schimatari, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εύα Χιώτη, Public Affairs & Sustainability Senior Manager Greece, Cyprus & Malta, The Coca-Cola Company, Σοφία Κιλίφη, Sustainability & Community Manager Europe, The Coca-Cola Company

Πιο συγκεκριμένα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε:

Gold βραβείο στην κατηγορία «Food & Beverage», για την ολιστική της προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλα τα εργοστάσια παραγωγής νερού, ποτών και αναψυκτικών της.

Gold βραβείο στην κατηγορία «Industry Wastewater Treatment» για την ολοκληρωμένη διαχείριση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, Silver βραβείο στην κατηγορία «Water Efficiency» για τις πρακτικές εξοικονόμησης νερού, και Bronze βραβείο στην κατηγορία «Sewage and Wastewater Technology» για την υλοποίηση προηγμένων λύσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στην παραγωγική μονάδα Mega Plant στο Σχηματάρι.

Παράλληλα, η Coca-Cola στην Ελλάδα διακρίθηκε με Silver βραβείο στην κατηγορία «Corporate Social Responsibility Initiatives», για το πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων «ZERO DROP: Θωρακίζοντας την Κρήτη απέναντι στην κλιματική αλλαγή», που υλοποιήθηκε από την Global Water Partnership – Mediterranean με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation με στόχο την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου στις κοινότητες του Προφήτη Ηλία και Βουτών, με τα οποία εξοικονομούνται και «επιστρέφονται» στις τοπικές κοινωνίες εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως.

Ο Δημήτρης Κούσης, Environment Manager στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτά τα βραβεία, όπως και για την κορυφαία διάκριση “Water Team of the Year” που λάβαμε, καθώς συνολικά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική, διαρκή μας προσήλωση στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και του νερού που αξιοποιούμε στις μονάδες παραγωγής μας. Μέσα από καινοτόμες λύσεις, τεχνολογική αναβάθμιση και υπεύθυνες κοινωνικές παρεμβάσεις, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την προστασία του πολυτιμότερου φυσικού πόρου, του νερού, και τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε».