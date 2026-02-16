Coca Cola: Ανεβασμένη η Sprite το 2025 – Θα συνεχίσουν οι προσφορές το 2026

Το 2025, η Sprite και το Powerade ξεχώρισαν σε επίπεδο επιδόσεων, ενώ η εταιρεία προετοιμάζεται για το 2026 με συνέχιση των προωθητικών ενεργειών, αναγνωρίζοντας ότι η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών δεν έχει εκλείψει. Στο επίκεντρο της στρατηγικής παραμένει η ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση όγκων και στη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων, σε μια αγορά ώριμη, αλλά με σταθερές προοπτικές λόγω του τουρισμού.

Ωστόσο, η πίεση που αντιμετωπίζει ο Έλληνας καταναλωτής στο ευρωπαϊκό περιβάλλον εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί. Από την πλευρά της εταιρείας, οι προσφορές, οι διαγωνισμοί και συνολικά οι προωθητικές ενέργειες στα σημεία πώλησης θα παραμείνουν βασικό εργαλείο στήριξης της κατανάλωσης και ενίσχυσης της πιστότητας.

Κατά την εορταστική περίοδο καταγράφηκε μικρή, αλλά αναμενόμενη άνοδος της ζήτησης. Για το σύνολο της φετινής χρονιάς, οι εκτιμήσεις παραμένουν συγκρατημένες, στο πλαίσιο μιας γενικότερης ισορροπίας. Σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, δεν παρατηρείται έντονη αστάθεια, αν και δεν αποκλείονται επιμέρους διαφοροποιήσεις λόγω πολιτικών εξελίξεων.

Τι ξεχώρισε και που δίνεται βάρος

Σε επίπεδο προϊόντων, το 2025 ξεχώρισαν συγκεκριμένες κατηγορίες. Η Sprite κατέγραψε ιδιαίτερα θετική πορεία, ενώ το Powerade αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις. Προς το παρόν δεν αναμένονται σημαντικά νέα λανσαρίσματα, με την έμφαση να δίνεται στην περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου.

Όπως ανέφερε ο Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, σε πρόσφατη εκδήλωση της Coca-Cola Hellas, «ο Έλληνας καταναλωτής πιέζεται και αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να λαμβάνουμε υπόψη και να το ενσωματώνουμε στον σχεδιασμό μας». Σε ερώτηση για τα προϊόντα που ξεχώρισαν, σημείωσε ότι «το 2025 διακρίθηκαν το Sprite και το Powerade, με επιδόσεις καλύτερες των αναμενόμενων. Στις γιορτές υπήρξε άνοδος, όπως ήταν αναμενόμενο». Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός θα συνεχίσει να ενισχύεται», επισημαίνοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει «διαγωνισμούς και προσφορές, δηλαδή προωθητικές ενέργειες που προσφέρουν ενδιαφέρον και αξία στον καταναλωτή».

Δυνατά οικονομικά αποτελέσματα και η εικόνα στην Ελλάδα

Στην πρόσφατη ενημέρωση αναλυτών της Coca-Cola HBC, η εικόνα από τις αναπτυγμένες αγορές –και ειδικά από την Ελλάδα– ήταν αυτή της ανθεκτικότητας, παρά τη δύσκολη συγκριτική βάση και τις πληθωριστικές πιέσεις που επηρέασαν την κατανάλωση. Οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 0,6%, επίδοση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου του υψηλού επιπέδου της προηγούμενης χρονιάς.

Η Coke Zero συνέχισε να κινείται με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε επιλογές χωρίς ζάχαρη, ενώ η Sprite κατέγραψε αύξηση μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των ποτών ενέργειας, τα οποία σημείωσαν υψηλή διψήφια ανάπτυξη, έστω και από χαμηλή βάση, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου.

Η ελληνική αγορά, αν και ώριμη, συνεχίζει να λειτουργεί ως πεδίο εφαρμογής στοχευμένων πρωτοβουλιών revenue growth management, με έμφαση στη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων και στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας ανά κιβώτιο, περισσότερο παρά στην επιθετική αύξηση όγκων. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2026 αναμένεται να κινηθεί σε τροχιά προσεκτικής ανάπτυξης, με σταθερό άξονα την ενίσχυση της αξίας και την προσαρμογή στις αντοχές του καταναλωτή.