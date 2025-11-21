Cenergy Holdings: Κατατάσσεται στη 22η θέση στη λίστα World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026 του περιοδικού TIME

Η Cenergy Holdings διακρίθηκε ως μία από τις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις στη νέακατάταξη “World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026” του περιοδικού TIME και τη Statista.

Συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία 92,11 στα 100, καταλαμβάνοντας την 22η θέσηπαγκοσμίως ανάμεσα σε 500 μεγάλες εταιρείες με ισχυρή διεθνή παρουσία. Μάλιστα,κατατάχθηκε 3η παγκοσμίως στον κλάδο manufacturing–engineering και 1η στην Ευρώπη.

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Η αναγνώριση από το περιοδικό TIME καιτην Statista ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τιμήκαι ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας και της απόδοσής μας. Το επίτευγμα αυτόαντικατοπτρίζει τη δέσμευση των ανθρώπων μας στη βιωσιμότητα, την αδιάκοπη προσήλωσήμας στην καινοτομία και την ικανότητά μας να δημιουργούμε ουσιαστική προστιθέμενη αξία γιατα ενδιαφερόμενα μέρη μας παγκοσμίως».

Οι εταιρείες που επιλέγονται και αξιολογούνται για τη λίστα World’s Best Companies inSustainable Growth διακρίνονται για την αριστεία στη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό μεσταθερές οικονομικές επιδόσεις.». Η αξιολόγηση βασίζεται στην αύξηση εσόδων τωντελευταίων τριών ετών, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία και την πλήρη λίστα εταιρειών,παρακαλώ επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://time.com/7332989/worlds-best-companies-sustainable-growth-2026/.