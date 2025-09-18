Cenergy Holdings: Ιστορικό ρεκόρ εξαμήνου με τζίρο άνω του 1 δισ. ευρώ - Νέες αναβαθμίσεις από αναλυτές

Η Cenergy Holdings, ο ενεργειακός βραχίονας του ομίλου Viohalco, καταγράφει την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της, πετυχαίνοντας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 πωλήσεις που ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι στο τέλος της χρήσης ο κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει το φράγμα των 2 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να κινηθούν στην περιοχή των 310 – 340 εκατ. ευρώ.

Αλματώδης ανάπτυξη

Η ανοδική πορεία της εταιρείας «ήρθε» ως απόρροια μιας σταθερής ανόδου τα τελευταία χρόνια. Από το 2017, όταν ο τζίρος διαμορφωνόταν στα 758 εκατ. ευρώ, η Cenergy Holdings κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τα μεγέθη της, με ορόσημα το 1,426 δισ. το 2022 (+35%) και το 1,796 δισ. το 2024 (+10%).

Φέτος, όλα δείχνουν ότι η εταιρεία θα σπάσει το ιστορικό όριο των 2 δισ. ευρώ.

Παγκόσμιος «παίκτης» στην ενεργειακή μετάβαση

Η ελληνική βιομηχανία έχει εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές καλωδίων και σωλήνων υψηλών προδιαγραφών.

Διαθέτει πάνω από το 50% της παγκόσμιας αγοράς (εκτός Κίνας) στις υποβρύχιες διασυνδέσεις ανεμογεννητριών, ενώ ελέγχει το 21%-22% στις συνδέσεις αιολικών πάρκων με την ξηρά.

Στους υποθαλάσσιους αγωγούς ορυκτών καυσίμων, κατέχει μερίδιο 15%-20%, κατατάσσοντάς την στην κορυφαία πεντάδα παγκοσμίως.

Ο «ηγέτης» των καλωδίων

Ο τομέας καλωδίων αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης, με πωλήσεις 742 εκατ. ευρώ (+33%) και EBITDA 121 εκατ. ευρώ (+52%).

Η πρόσφατη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στα υποβρύχια καλώδια, σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση των νέων γραμμών στο εργοστάσιο της Κορίνθου, συνέβαλαν στη θεαματική κερδοφορία. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κλάδου φτάνει τα 2,8 δισ. ευρώ.

Στα νέα έργα περιλαμβάνονται σημαντικές αναθέσεις στην Ιταλία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, που ενισχύουν περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας.

Σωλήνες με ιστορικά ρεκόρ

Δυναμική ήταν και η πορεία στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, με πωλήσεις 280 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBITDA στο 18,2% – το υψηλότερο στην ιστορία του κλάδου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 40 εκατ. ευρώ (+53%), ενώ οι νέες παραγγελίες ύψους 350 εκατ. ευρώ υπερέβησαν τις πωλήσεις εξαμήνου.

Μεγάλα έργα σε Ρουμανία, Κόλπο του Μεξικού και Ιταλία, καθώς και η νέα γραμμή επένδυσης με σκυρόδεμα (CWC) στη Θίσβη, ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο και την ανταγωνιστικότητα της Σωληνουργείας Κορίνθου.

AXIA και NBG Securities αναβαθμίζουν τιμή-στόχο

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Cenergy Holdings οδήγησαν τους διεθνείς αναλυτές σε αναβάθμιση των προβλέψεών τους για τη φετινή χρήση.

Η AXIA Ventures επισημαίνει ότι η πλήρης λειτουργία της νέας μονάδας υποβρύχιων καλωδίων στην Κόρινθο δίνει σημαντική ώθηση στην παραγωγική δυναμικότητα, με τον ανεκτέλεστο όγκο παραγγελιών να παραμένει σταθερά υψηλός, στα 3,33 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές της AXIA – Κωνσταντίνος Ζουζούλας, Στάθης Καπάρης και Αλέξης Χαιδόπουλος – αναθεώρησαν ανοδικά την πρόβλεψή τους για το προσαρμοσμένο EBITDA της χρονιάς στα 310-340 εκατ. ευρώ (από 300–330 εκατ.) και διατήρησαν τη σύσταση «αγορά», ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 13,10 ευρώ, δηλαδή περιθώριο ανόδου περίπου 16% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η NBG Securities έκανε λόγο για αποτελέσματα «σαφώς καλύτερα των εκτιμήσεων». Όπως αναφέρει ο αναλυτής Βασίλης Καρναπάτης, η δραστηριότητα στα καλώδια κατέγραψε εκρηκτική άνοδο 63%, ενώ στους σωλήνες η ανάπτυξη έφτασε το 12%. Η χρηματιστηριακή τοποθέτησε τα EBITDA του 2025 στα 322 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «outperform» και ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 13,50 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η ισχυρή παραγγελιοληψία και οι επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ δημιουργούν ένα περιβάλλον σημαντικών ευκαιριών για την εταιρεία. Παρά τις επενδυτικές δαπάνες των 119 εκατ. ευρώ και το αυξημένο κεφάλαιο κίνησης, η μόχλευση παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού/EBITDA στο 0,9.

Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται σήμερα στα 11,28 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 20% από την αρχή της χρονιάς. Με την ισχυρή πορεία του πρώτου εξαμήνου και τις συνεχείς αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος παίκτης στον κλάδο των καλωδίων και χαλυβδοσωλήνων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.