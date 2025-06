CD Media: Δεν έχει πρόθεση εισαγωγής στο Χ.Α. – Αυτό υπογραμμίζεται στην Δημόσια Πρόταση για την Intertech

Μέσα από την Δημόσια Πρόταση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η CD Media κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Intertech, καθώς και ότι δεν θα γίνει καμία συγχώνευση.

Αναλυτικότερα η Ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006, τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της επί της από 28.4.2025 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας με την επωνυμία «CD - ΜEDIA SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E.», η οποία συνοδεύεται από την επίσης συνημμένη έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Η Δημόσια Πρόταση αναλυτικά:

Τα επιχειρηματικά σχέδια της CD Media σχετικά με την Intertech (Εταιρεία)

Τα επιχειρηματικά σχέδια της CD Media σχετικά με την Εταιρεία περιγράφονται στην ενότητα 1.4 του Πληροφοριακού Δελτίου, στην οποία η παρούσα παραπέμπει προς αποφυγή επαναλήψεων. Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής:

Η επένδυση της CD Media στην Εταιρεία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για διαφοροποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με τη διάθεση καταναλωτικών προϊόντων εγνωσμένου κύρους, καθώς η Εταιρεία είναι από τις πλέον καταξιωμένες στον τομέα της τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, με ένα πλούσιο και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και ένα πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών.

Τα στρατηγικά σχέδια της CD Media σχετικά με την Εταιρεία αφορούν τη συνέχιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της και τη στήριξη του στόχου της διοίκησης της Εταιρείας, μακροπρόθεσμα και μέσα από την απόκτηση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες δραστηριοποιούμενες ιδίως στον τομέα της εμπορίας και διανομής ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών στην ελληνική αγορά.

Η CD Media δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα στρατηγικά σχέδια της CD Media τόσο για την Εταιρεία, όσο και για τον ίδιο την CD Media, αφορούν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών ως έχουν στο παρόν στάδιο, χωρίς οποιεσδήποτε αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας τους, στην απασχόληση και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της CD Media.

Προς το σκοπό αυτό, δηλώνεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση να συγχωνεύσει την Εταιρεία με την CD Media, ούτε να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας στην αλλοδαπή, ενώ πρόσθετα η ίδια η CD Media δηλώνει ότι δεν έχει πρόθεση εισαγωγής στο Χ.Α.

Επιπλέον, η CD Media δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω της Δημόσια Πρότασης. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η CD Media και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006, όπως ισχύει και δεν θα επιδιώξουν τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.