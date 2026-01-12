Carrefour: Γιατί ναυάγησε το deal με Bazaar

Το περασμένο καλοκαίρι, η ελληνική αγορά των σούπερ μάρκετ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συμφωνίας που, αν ολοκληρωνόταν, θα άλλαζε τις ισορροπίες στον κλάδο. Η μη δεσμευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο μεταξύ της AVE, μέσω της Retail & More –master franchisee της Carrefour στην Ελλάδα– και της αλυσίδας Bazaar της οικογένειας Βερούκα, έστελνε το μήνυμα μιας νέας φάσης συγκέντρωσης. Λίγους μήνες αργότερα, το deal ακυρώθηκε οριστικά, αφήνοντας πίσω του περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Η συμφωνία που θα επιτάχυνε τη συγκέντρωση

Η αρχική ανακοίνωση εντασσόταν σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, όπου η συγκέντρωση της αγοράς θεωρείται πλέον αναπόφευκτη. Στη πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, τα περισσότερα μέλη συμφώνησαν ότι οι μικρές και μεσαίες αλυσίδες δύσκολα θα αντέξουν τον ανταγωνισμό των επόμενων ετών, με τις εξαγορές να αποτελούν τον βασικό μοχλό αναδιάρθρωσης του κλάδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η AVE γνωστοποίησε ότι υπέγραψε μη δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 40% της Bazaar. Το πλάνο προέβλεπε, υπό όρους και προϋποθέσεις, τη σταδιακή μετατροπή των εταιρικών καταστημάτων Bazaar σε Carrefour μέσα σε βάθος τριετίας. Ένα τέτοιο σενάριο θα προσέφερε στην Carrefour άμεση πανελλαδική παρουσία, αυξάνοντας τα μερίδιά της σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, ενώ για την AVE θα αποτελούσε καταλύτη επιτάχυνσης του αναπτυξιακού της σχεδιασμού.

Το αποτύπωμα που θα είχε ένα «ναι»

Η συμφωνία θεωρήθηκε στρατηγικής σημασίας και για τις δύο πλευρές. Η Bazaar αποτελεί μία από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου, με περίπου 160 καταστήματα πανελλαδικά, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και κύκλο εργασιών που το 2024 διαμορφώθηκε στα 248,37 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 4,38 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, διαθέτει καθετοποιημένες υποδομές logistics άνω των 35.000 τ.μ. σε κομβικά σημεία της χώρας.

Για την Carrefour, που μετρά σήμερα περίπου 50 καταστήματα στην Ελλάδα, κυρίως μέσω franchise, και εξακολουθεί να «χτίζει» το αποτύπωμά της μετά την επιστροφή της το 2022, η Bazaar θα μπορούσε να λειτουργήσει ως όχημα ταχείας ανάπτυξης. Το τίμημα της συμφωνίας τοποθετούνταν περίπου στα 32 εκατ. ευρώ, με όλους τους όρους να παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

Η ανακοίνωση της υπαναχώρησης

Η αισιοδοξία του Ιουνίου δεν κράτησε, καθώς η AVE ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, παρά τις συζητήσεις μέσω της Retail & More, δεν προχώρησε η απόκτηση του 40% της Bazaar.

Ενδεικτικό της στασιμότητας ήταν και το γεγονός ότι, παρά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δεν κατατέθηκε φάκελος γνωστοποίησης της συγκέντρωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι δύο πλευρές τήρησαν σιγήν ιχθύος, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι το χάσμα στις διαπραγματεύσεις ήταν μεγαλύτερο από όσο αρχικά φαινόταν.

Οι σκιές πίσω από την ακύρωση

Αν και καμία πλευρά δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η Carrefour στην Ελλάδα παραμένει μακριά από τις αρχικές προσδοκίες. Η Retail & More βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, με κύκλο εργασιών 10,9 εκατ. ευρώ το 2024 αλλά και ζημίες 2,37 εκατ. ευρώ, οι οποίες καλύφθηκαν μέσω αυξήσεων κεφαλαίου. Το εγχείρημα απαιτεί χρόνο, κεφάλαια και ισχυρές υποδομές, στοιχεία που καθιστούν κρίσιμη κάθε στρατηγική κίνηση.

Η Bazaar, από την άλλη, αποτελεί μια ώριμη και κερδοφόρα επιχείρηση, γεγονός που πιθανότατα ανέβασε τον πήχη των απαιτήσεων.

Σε μια αγορά όπου το ιστορικό πολυεθνικών σχημάτων δεν είναι πάντα επιτυχημένο, η τελική απόσταση των δύο πλευρών δεν προκαλεί έκπληξη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ακύρωση του deal δεν βάζει τέλος στις ανακατατάξεις.

Η συγκέντρωση συνεχίζεται, όπως το πρόσφατο deal Μασούτης – Κρητικός, οι ισχυροί παίκτες αναζητούν ευκαιρίες και η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ παραμένει ένα πεδίο, όπου οι συμμαχίες δοκιμάζονται, αλλά δεν κλείνουν οριστικά.