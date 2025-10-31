Capacities «Roots & Wings»: Από το χθες στο αύριο των εταιρικών υποθέσεων

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον των Εταιρικών Υποθέσεων, η Ένωση Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs Professional Association – CAPA) διοργανώνει τη δεύτερη εκδήλωση της σειράς capacities powered by CAPA με τίτλο: “Roots & Wings – Από το χθες στο αύριο των εταιρικών υποθέσεων” την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στο Διοικητικό Μέγαρο του OTE στο Μαρούσι.



Η εκδήλωση capacities “Roots & Wings” ενώνει το χθες με το αύριο των εταιρικών υποθέσεων, αναδεικνύοντας τον ρόλο της επικοινωνίας ως δομικού πυλώνα εταιρικής στρατηγικής, ηγεσίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από τρεις θεματικές ενότητες, κορυφαίοι managers και στελέχη επικοινωνίας, ηγεσίας και εταιρικής υπευθυνότητας θα μοιραστούν εμπειρίες, προοπτικές και εργαλεία για τον επόμενο κύκλο εξέλιξης του κλάδου:



Οι Ρίζες μας: Η τέχνη της επικοινωνίας μέσα από τα μάτια των πρωτοπόρων, με τις κυρίες Λόλα Νταϊφά και Ρίτα Μαλικούτη. Μια αναδρομή στη διαδρομή της επικοινωνίας στην Ελλάδα, μέσα από την εμπειρία δύο εμβληματικών επαγγελματιών που διαμόρφωσαν τον χώρο με ήθος και πρωτοπορία. Συντονίζει ο Βασίλης Λώλας, Αντιπρόεδρος CAPA.

Πέρα από το μήνυμα: Ο δομικός ρόλος της επικοινωνίας για την εταιρική λειτουργία και εξέλιξη, με τους κ.κ. Δημήτρη Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions, ΟΤΕ Group και Πάνο Γαβριήλ, Corporate Communications & Corporate Responsibility Director, ΟΠΑΠ. Η επικοινωνία ως στρατηγική λειτουργία που ενώνει τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εταιρική κουλτούρα. Συντονίζει η Ελένη Σουράνη, Μέλος Δ.Σ. CAPA

Walk the Talk: Η πυξίδα της ηγεσίας με την κυρία Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, CEO, HDBI S.A. και τον κ. Δημήτρη Κουτσόπουλο, CEO, Deloitte Greece. Η διάσταση της ηγεσίας στις εταιρικές υποθέσεις και η αξία της αυθεντικότητας, της συνέπειας και της ενσυναίσθησης στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Συντονιζει η Ανθή Τροκούδη, Πρόεδρος CAPA.

Τα Φτερά μας: A message from the future: Μια ενότητα – έκπληξη με την αισιόδοξη ματιά στη νέα γενιά επαγγελματιών επικοινωνίας και στο μέλλον της στρατηγικής διαχείρισης φήμης και σχέσεων.



Χορηγοί του capacities “Roots & Wings” είναι οι COSMOTE, Φυσικό Αέριο, Socialdoo, One Team. Χορηγοί Επικοινωνίας: DailyFax, Direction Business Network, Business Today.