Campeón Gaming: Υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας και δεσμεύεται για μια εταιρική κουλτούρα ισότητας και αποδοχής

Η Campeón Gaming, από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον χώρο του online entertainment, με πολλαπλές βραβεύσεις για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον, υπέγραψε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, εντάσσοντας και επίσημα στη στρατηγική της τη δέσμευση για ισότητα, συμπερίληψη και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει στόχο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων τους και να εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών, ένταξης και αποδοχής, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία υλοποιείται από το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) σε συνεργασία με το Diversity & Inclusion Institute, με περισσότερους από 300 οργανισμούς να έχουν ήδη ενταχθεί.

Για την Campeón Gaming, η υπογραφή της Χάρτας έρχεται ως φυσική συνέχεια της βαθιά ανθρωποκεντρικής κουλτούρας που τη χαρακτηρίζει, με το μήνυμα “People Make the Game” να αποτυπώνει έμπρακτα ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα των ξεχωριστών ανθρώπων της.

Η Αθανασία Ζελενίτσα, Director of People & Culture της Campeόn Gaming, που ήταν παρούσα στην υπογραφή της Χάρτας, τόνισε: «Η ένταξή μας στην πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική επιβεβαίωση των αξιών που υπηρετούμε καθημερινά στην Campeόn Gaming από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, πριν από 8 χρόνια. Πιστεύουμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος έχει χώρο να εκφραστεί, να εξελιχθεί και να νιώσει αποδεκτός. Η διαφορετικότητα είναι δύναμη. Μας εμπνέει, μας ενώνει και είναι αυτή που τελικά μας οδηγεί στη συλλογική επιτυχία!».

Με ίσα ποσοστά γυναικών και ανδρών στο ανθρώπινο δυναμικό της, πολιτικές που προάγουν την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή πεποιθήσεων, με διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και ευέλικτο μοντέλο εργασίας, τόσο για όλους τους εργαζομένους όσο και ειδικά για τους γονείς, η Campeón Gaming επενδύει σε ένα δίκαιο, ασφαλές και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως εργοδότη επιλογής που καλλιεργεί μια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας και ίσων ευκαιριών.