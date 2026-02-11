Campeόn Gaming: για 6η συνεχόμενη χρονιά στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας

Η Campeόn Gaming πιστοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά ως Great Place to Work® Hellas, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι στο επίκεντρο της στρατηγικής και της καθημερινής λειτουργίας της βρίσκονται οι άνθρωποί της και η διαρκής βελτίωση της εργασιακής τους εμπειρίας.

Με το μότο «People Make the Game», η Campeón Gaming αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποί της είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές της. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα αποτελέσματα της ανώνυμης έρευνας Trust Index®, που πραγματοποιήθηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας, όπου το 90% δηλώνει ότι η Campeón Gaming αποτελεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, πάνω από το 98% των εργαζομένων αναφέρει ότι αντιμετωπίζεται δίκαια, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή καταγωγής. Παράλληλα, το 93% δηλώνει ότι μπορεί να είναι ο εαυτός του στον χώρο εργασίας και ότι η Διοίκηση εμπιστεύεται τους ανθρώπους της να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, χωρίς υπερβολικό έλεγχο. Επιπλέον, το 90% θεωρεί ότι η Διοίκηση είναι προσιτή και ότι οι άνθρωποι στην εταιρεία νοιάζονται πραγματικά ο ένας για τον άλλο. Τέλος, το 89% των εργαζομένων αναφέρει ότι οι Campeones απολαμβάνουν ειδικά και μοναδικά προνόμια και το 97% ότι όταν μπήκαν στην ομάδα της Campeón ένιωσαν ευπρόσδεκτοι.

Η φετινή πιστοποίηση αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση μιας σειράς στοχευμένων ενεργειών που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του οράματος και των αξιών της εταιρείας, ο καθορισμός ξεκάθαρων στόχων για το μέλλον, η ανανεωμένη στρατηγική employee engagement, η ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, η ενίσχυση παροχών για τους εργαζόμενους, καθώς και η συνολική οργανωτική αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Ευελιξία, αξιοπιστία, συνέπεια και μακροχρόνια επένδυση στους ανθρώπους της – αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που ορίζουν την Campeón Gaming και την καθιστούν κορυφαία επιλογή εργασίας στον χώρο της τεχνολογίας και του online entertainment.