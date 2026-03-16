CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης CAFF Work powered by Viohalco επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, δημιουργώντας 15 νέες θέσεις για νέους και νέες ηλικίας 18–30 ετών που επιθυμούν να χτίσουν μια σταθερή και μακρόχρονη καριέρα στον βιομηχανικό τομέα στην Ελλάδα.

Η επιτυχία του πρώτου κύκλου αποτυπώνεται έμπρακτα στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες εξασφάλισαν θέσεις πλήρους απασχόλησης σε εταιρίες της Viohalco, μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εξειδικευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση όταν προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιτυγχάνονται άμεσα και απτά οφέλη τόσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε δύο σύγχρονες προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας: την ανεργία των νέων και την αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Μέσα από τη στοχευμένη εκπαίδευση χειριστών μηχανημάτων, σχεδιασμένη από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ με βάση πραγματικές εργασιακές απαιτήσεις, το CAFF Work powered by Viohalco προσφέρει μια δομημένη πορεία εισόδου στον βιομηχανικό κλάδο.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε βασικές πρακτικές συντήρησης και ορθής χρήσης εξοπλισμού, μέσα από εργαστήρια που προσομοιώνουν πραγματικά περιβάλλοντα παραγωγής και ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα της βιομηχανίας. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενισχύει ουσιαστικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων, συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον και στη μακροπρόθεσμη επαγγελματική εξέλιξη.

Αναγνωρίζοντας ότι η επαγγελματική ετοιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στις τεχνικές γνώσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια ενδυνάμωσης, καθοδήγηση από στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και προπονήσεις μπάσκετ σε συνεργασία με την Eurohoops, καλλιεργώντας την ομαδικότητα, την πειθαρχία και το αίσθημα του ανήκειν.

Η προώθηση της ευεξίας και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος αποτελούν βασικά στοιχεία της συνολικής εμπειρίας του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται επιπρόσθετα με παροχές, όπως γεύματα, ιατρικούς ελέγχους μέσω της Βιοιατρικής, και παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ενισχύοντας την κοινωνική τους ένταξη και την αυτοπεποίθησή τους στον χώρο εργασίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για νέους από μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.

Σε μια περίοδο όπου η επαγγελματική εκπαίδευση δεν έχει την αναγνώριση που της αξίζει, το CAFF Work powered by Viohalco αναδεικνύει τις τεχνικές ειδικότητες ως συνειδητή και δυναμική επιλογή καριέρας — ανοίγοντας τον δρόμο για επαγγελματική σταθερότητα, ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές εξέλιξης σε έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς της χώρας.

Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), που ίδρυσε η οικογένεια Αντετοκούνμπο, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής πρόσβασης σε ευκαιρίες και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Μέσα από τη συνεργασία με τη Viohalco, το όραμα μετατρέπεται σε πράξη, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους νέους και την ελληνική βιομηχανία.

Το CAFF Work powered by Viohalco δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο έχει ξεκινήσει. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: Φόρμα αίτησης

Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση και επιτυχία του προγράμματος: την Eurohoops Organization, τον Όμιλο Βιοιατρική, τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, τη VALUECOM και τον Οργανισμό Δεσμό, για τη συμβολή τους στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής των συμμετεχόντων, καθώς και στη συνολική εμπειρία των ωφελούμενων.