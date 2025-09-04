BYD: Οι προβλέψεις για μείωση των πωλήσεων προκάλεσαν «βουτιά» της μετοχής

Η μετοχή της BYD σημείωσε πτώση την Πέμπτη, μετά το ρεπορτάζ του Reuters ότι η μεγάλη εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της για τις πωλήσεις οχημάτων κατά τουλάχιστον 16%, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι οι πωλήσεις θα υποχωρήσουν μετά από χρόνια ταχείας ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό είναι πως στο Σενζέν και το Χονγκ Κονγκ η μετοχή της έπεσε περισσότερο από 2% η καθεμία.

Το Reuters ανέφερε ότι η BYD αναμένει πλέον να πουλήσει 4,6 εκατομμύρια οχήματα το 2025, κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψή της για 5,5 εκατομμύρια οχήματα, επικαλούμενο δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ο αριθμός των 5,5 εκατομμυρίων είχε υποβαθμιστεί πολλές φορές εσωτερικά, σύμφωνα με την έκθεση, και ο αριθμός των 4,6 εκατομμυρίων κοινοποιήθηκε σε αρκετούς εσωτερικούς συνεργάτες και επιλεγμένους προμηθευτές.

Ο χαμηλότερος στόχος πωλήσεων έρχεται καθώς η BYD, σημαντικός ανταγωνιστής της Tesla Inc αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό στις αγορές της ηπειρωτικής Κίνας από μια σειρά τοπικών ανταγωνιστών, κάτι που έχει επίσης πλήξει τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας.

Η BYD σημείωσε πρόσφατα πτώση 30% στα τριμηνιαία κέρδη της.