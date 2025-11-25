Bright Sky: Το Ίδρυμα Vodafone θέτει την τεχνολογία στο πλευρό των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Ίδρυμα Vodafone υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος για όσους χρειάζονται ενημέρωση, καθοδήγηση και στήριξη.

Το Bright Sky, η δωρεάν εφαρμογή και ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone, προσφέρει ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για κάθε άτομο που βιώνει ή υποψιάζεται κακοποιητική συμπεριφορά. Με περισσότερους από 87.000 χρήστες στην Ελλάδα και πάνω από 1,5 εκατομμύριο παγκοσμίως, το Bright Sky έχει εξελιχθεί σε ένα ουσιαστικό εργαλείο ενημέρωσης και πρόληψης για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Μέσα από το περιεχόμενό του, το Bright Sky βοηθά τους πολίτες να αναγνωρίζουν συμπεριφορές που μπορεί να κρύβουν βία, ακόμη και όταν τα σημάδια δεν είναι ορατά. Για παράδειγμα, όταν ένας σύντροφος απομονώνει σταδιακά το άλλο άτομο από φίλους και οικογένεια, ελέγχει το τηλέφωνο, τα μηνύματα ή τις διαδικτυακές επαφές, ή υπονομεύει τα συναισθήματά του χαρακτηρίζοντάς τα «υπερβολικά». Μέσα στην εφαρμογή υπάρχει ενσωματωμένο κουμπί ταχείας τηλεφωνικής κλήσης στην Αστυνομία, σε περίπτωση ανάγκης.

Στόχος του Bright Sky είναι να σπάσει τη σιωπή και να δώσει σε κάθε χρήστη τα μέσα να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να ζητήσει βοήθεια. Παράλληλα, προσφέρει καθοδήγηση σε όσους θέλουν να στηρίξουν ένα θύμα, υπενθυμίζοντας ότι η στήριξη δεν ξεκινά πάντα με συμβουλές, αλλά πολύ συχνά με το να είμαστε εκεί, πρόθυμοι να ακούσουμε.

Νέο περιεχόμενο για τη ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητα

Φέτος, το Bright Sky παρουσιάζει μία νέα ενότητα ειδικά διαμορφωμένη για τη ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητα, δίνοντας έμφαση στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή συντροφικής βίας. Το νέο περιεχόμενο περιλαμβάνει στοχευμένη ενημέρωση, οδηγίες ασφάλειας και πηγές υποστήριξης, συμβάλλοντας σε μια πιο ασφαλή και συμπεριληπτική κοινωνία για όλους.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά: ««Σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ), ειδικούς στην ψυχική υγεία και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, προσφέρουμε με το Bright Sky ένα ουσιαστικό εργαλείο για όσους βιώνουν βία αλλά και για τους οικείους τους. Βοηθά να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα μη ορατά συχνά σημάδια κακοποίησης και να βρίσκεται η κατάλληλη υποστήριξη, με ασφάλεια και διακριτικότητα, τη στιγμή που χρειάζεται».

Το Bright Sky έχει αναπτυχθεί από το Ίδρυμα Vodafone, ενώ η ελληνική έκδοση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ) και την Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Βασιλική Αρτινοπούλου.

Είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Google Play, το App Store και στο gr.bright-sky.org.