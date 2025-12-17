Βρετανία: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Bakkavor Group από την Greencore Group

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) ενέκρινε την αναμενόμενη εξαγορά της Bakkavor Group από την Greencore Group, επιτρέποντας την προώθηση της συμφωνίας χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Η CMA ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η συναλλαγή δεν θα παραπεμφθεί σε διεξοδική έρευνα Φάσης 2, δίνοντας ουσιαστικά το πράσινο φως για την προώθηση της συγχώνευσης.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Greencore, μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής έτοιμων τροφίμων, στην προσπάθειά της να εξαγοράσει την Bakkavor, η οποία ειδικεύεται στα φρέσκα έτοιμα τρόφιμα.

Η έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές αφαιρεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τις εταιρείες, καθώς αυτές εργάζονται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.