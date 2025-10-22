Βραζιλία: Petrobras και Equinor οι νικητές στη δημοπρασία κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας Petrobras και η νορβηγική Equinor ήταν οι μεγάλοι νικητές στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη για περιοχές στην υπεράκτια ζώνη προ-αλατιού (σε πετρελαϊκά και φυσικού αερίου κοιτάσματα που βρίσκονται κάτω από παχύ στρώμα αλατιού στον υποθαλάσσιο πυθμένα) της Βραζιλίας, αποκτώντας από ένα οικόπεδο η καθεμία και συνεργαζόμενες για την ανάπτυξη ενός τρίτου.

Η αυστραλιανή Karoon Energy απέκτησε επίσης ένα οικόπεδο, ενώ οι κινεζικές Cnooc και Sinopec σχημάτισαν κοινοπραξία για την απόκτηση ενός ακόμη.

Η περιοχή προ-αλατιού της Βραζιλίας, με τεράστια πεδία βαθέων υδάτων κάτω από παχύ στρώμα αλατιού στον πυθμένα του ωκεανού, παράγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της χώρας. Οι ανακαλύψεις που έγιναν εκεί πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες μετέτρεψαν τη Βραζιλία σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η BP πραγματοποίησε φέτος μια σημαντική ανακάλυψη πριν από την εξόρυξη αλατιού, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον για την περιοχή και ενισχύοντας τις προσδοκίες για τη δημοπρασία.

«Αυτό το αποτέλεσμα καταδεικνύει ανανεωμένο ενδιαφέρον για το βραζιλιάνικο προ-αλάτι, μετά την επιτυχημένη ανακάλυψη του Bumerangue από την BP», δήλωσε ο Flavio Menten, αναλυτής στην Rystad Energy.

Ωστόσο, δύο από τα επτά μπλοκ που ήταν διαθέσιμα για υποβολή προσφορών δεν έλαβαν καμία προσφορά. Μόνο οκτώ από τις 15 εταιρείες που υπέγραψαν για συμμετοχή στη δημοπρασία υπέβαλαν προσφορές, ενώ μεγάλες πετρελαϊκές όπως η Shell και η BP δεν συμμετείχαν.

Η απόφαση της Shell να μην συμμετάσχει αντανακλούσε μια «πειθαρχημένη προσέγγιση» στην κατανομή κεφαλαίων, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας», δήλωσε ο Artur Watt, γενικός διευθυντής της ρυθμιστικής αρχής πετρελαίου ANP.