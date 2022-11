Το κορυφαίο βραβείο The Company of the Year απονεμήθηκε στη ΔΕΛΤΑ, κατά τη φετινή τελετή του θεσμού Dairy Awards 2022 της Boussias, επιβεβαιώνοντας, για άλλη μια φορά, την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, που αντανακλούν τη διαχρονική δέσμευσή της στην ποιότητα και την καινοτομία, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Η βράβευση της ΔΕΛΤΑ με οκτώ βραβεία στα "Dairy Awards 2022" αποτελεί σημαντική αναγνώριση της πρωτοπορίας της για περισσότερα από 70 χρόνια στην αγορά γαλακτοκομικών με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην ασφάλεια και ποιότητα, τη δημιουργία και τη διάθεση νέων καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων αλλά και την επιτυχημένη επικοινωνιακή προβολή.

Επιβεβαιώνει επίσης την άμεση ανταπόκριση της ΔΕΛΤΑ στις νέες τάσεις στην κατηγορία των γαλακτοκομικών προϊόντων αποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο, σταθερή αξία και πηγή έμπνευσης για τη ΔΕΛΤΑ.

Ο Κώστας Θεοχάρης, Chief Operations Officer της ΔΕΛΤΑ, δήλωσε σχετικά: "Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να παραλαμβάνω εκ μέρους της ΔΕΛΤΑ και όλης της ομάδας μας αυτό το βραβείο, το οποίο αποτελεί επιστέγασμα μιας συλλογικής, μακράς και συνεχούς προσπάθειας όλων των ανθρώπων της εταιρείας, οι οποίοι με όλο τους το πάθος και το μεράκι, δημιουργούν καθημερινά προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Η ΔΕΛΤΑ για 70 χρόνια τώρα έχει σηματοδοτήσει τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ το όνομά της έχει συνδεθεί με την καινοτομία και την πρωτοπορία. Όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους καταναλωτές και μέσα από τη δραστηριότητά της δημιουργεί αξία για όλους. Είμαστε λοιπόν πολύ υπερήφανοι για αυτό το βραβείο και με αίσθημα ευθύνης δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να καινοτομούμε, να πρωτοπορούμε και να δημιουργούμε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές.".