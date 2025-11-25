BofA για Metlen: Αυξάνει στα 64 ευρώ την τιμή - στόχο

Στα 64 ευρώ αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη μετοχή της Metlen η BofA σε νέα της έκθεση, στηρίζοντας την αποτίμηση του ομίλου στην εκτίμηση για πολλαπλασιαστή 9x σε όρους EV/EBITDA για το 2026 και DCF (Discounted Cash Flow) με βάση την καθαρή παρούσα αξία (NPV).

Η BofA πιστεύει, ότι αρκετοί επενδυτές θα χρησιμοποιήσουν το ιστορικό αποτίμησης της Metlen ως αφετηρία για μια «δίκαιη» αποτίμηση, με μέσο πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου στις 6 φορές.

Ωστόσο, κατά την άποψή της, εταιρείες που έχουν ιστορικό δημιουργίας αξίας και ανάπτυξης μπορούν να προσελκύσουν υψηλότερο πολλαπλασιαστή. Έτσι, με βάση τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας, θεωρεί δίκαιο έναν στόχο EV/EBITDA στις 9 φορές. Για το 2026, εκτιμά ότι θα υπάρξουν υψηλότερες πραγματικές τιμές αλουμινίου, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη, και ως εκ τούτου χρησιμοποιεί το EBITDA 2026 ως μέτρο για τον υπολογισμό.

Η Metlen έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στη δραστηριότητα μετάλλων, όσο και στον ενεργειακό τομέα, όπου επενδύει για αύξηση της παραγωγής, αλλά και για ενίσχυση του μεριδίου του στην ηλεκτροπαραγωγή και στο energy trading στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη της BofA, το DCF αποτελεί τη σωστή μεθοδολογία για να αποτυπωθεί αυτή η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόβλεψης για τα μελλοντικά κέρδη, ειδικά για μια επιχείρηση με κυκλικά χαρακτηριστικά. Για αυτό κάνει εκτίμηση για WACC 7,5% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 2,5%.