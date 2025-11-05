BMW: Αύξηση των καθαρών κερδών στο γ΄τρίμηνο

Η BMW ανακοίνωσε ισχυρότερα κέρδη για το γ' τρίμηνο, καθώς η μείωση του κόστους συνέβαλε στην αύξηση της κερδοφορίας, ενώ η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος και επεσήμανε τη σταθερή ζήτηση για το επερχόμενο μοντέλο iX3 ως βασικό μοχλό ανάπτυξης για το επόμενο έτος.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 1,7 δισ.ευρώ κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, από 476 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα μειώθηκαν ελαφρώς στα 32,31 δισ. ευρώ, κάτω από τα 33,84 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν στα 2,26 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις, με το περιθώριο EBIT του ομίλου να διευρύνεται στο 7,2% από 2,6%.

Στον βασικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε στο 5,2% από 2,3% ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 4,9%.

«Στο τρίτο τρίμηνο, αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι ισχυρό και ανθεκτικό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BMW, Oliver Zipse.

Η BMW δήλωσε ότι παραμένει σε πορεία για την επίτευξη των στόχων της για ολόκληρο το έτος, συμπεριλαμβανομένης της μέτριας αύξησης των παραδόσεων, αν και σημείωσε μείωση της ζήτησης στην Κίνα κατά το τελευταίο τρίμηνο. Η εταιρεία αναθεώρησε πρόσφατα προς τα κάτω τις προοπτικές της για το 2025, εν μέσω της επιβράδυνσης των πωλήσεων στην Κίνα και του αντίκτυπου των δασμών Τραμπ στα αυτοκίνητα.

Σε ό,τι αφορά στο μέλλον, η BMW αναμένει νέα δυναμική το 2026, καθώς θα αυξηθεί η παραγωγή του νέου iX3, του πρώτου οχήματος που κατασκευάστηκε στην πλατφόρμα Neue Klasse.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι παραγγελίες για το μοντέλο στην Ευρώπη έχουν ήδη ξεπεράσει τις προβλέψεις της.

Ο αναλυτής της Jefferies, Philippe Houchois, δήλωσε ότι η έκθεση της BMW ήταν «συνολικά καθησυχαστική, με την προσοχή να επικεντρώνεται πιθανώς στην περαιτέρω επίδραση των αμερικανικών δασμών μετά τις πρόσφατες προσαρμογές της πολιτικής και την υπονοούμενη αδυναμία των περιθωρίων κέρδους του δ' τριμήνου σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις».