Bloomberg: H Exxon Mobil θα απολύσει 2.000 εργαζομένους παγκοσμίως

Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός Exxon Mobil θα απολύσει 2.000 εργαζομένους παγκοσμίως, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου αναδιάρθρωσης, μετέδωσε το Bloomberg News την Τρίτη, προσθέτοντας νέο κύμα περικοπών στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι μειώσεις αντιστοιχούν σε περίπου 3% έως 4% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας και εντάσσονται σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται υπόμνημα του διευθύνοντος συμβούλου Ντάρεν Γουντς προς τους υπαλλήλους.

Η Exxon Mobil, που έχει ενισχύσει τις δραστηριότητές της μετά την εξαγορά της Pioneer Natural Resources ύψους 60 δισ. δολαρίων το 2024, είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο ότι θα περικόψει σχεδόν 400 θέσεις εργασίας στο Τέξας.

«Έχουμε διαπιστώσει την αξία του να φέρνουμε τους ανθρώπους στην ίδια τοποθεσία... ευθυγραμμίζουμε το παγκόσμιο αποτύπωμά μας με το λειτουργικό μας μοντέλο και φέρνουμε τις ομάδες μας πιο κοντά», ανέφερε η Exxon Mobil σε ανακοίνωση μέσω email την Τρίτη.

Τη Δευτέρα, η καναδική εταιρεία σχιστολιθικού πετρελαίου Imperial Oil, στην οποία η Exxon είναι κύριος μέτοχος, ανακοίνωσε σχέδιο περικοπής του 20% του εργατικού δυναμικού της και κλείσιμο των δραστηριοτήτων της στο Κάλγκαρι.

Οι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι έχουν ανακοινώσει χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας το 2025, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει χαμηλότερες τιμές αργού και ταχεία ενοποίηση. Η Chevron σχεδιάζει απολύσεις 15% έως 20% του προσωπικού της, η BP θα μειώσει πάνω από το 5% των θέσεων εργασίας της, ενώ η ConocoPhillips έχει προαναγγείλει περικοπές 20% έως 25%.

Στις ΗΠΑ, οι θέσεις εργασίας στην πετρελαϊκή και αεριοπαραγωγό βιομηχανία μειώθηκαν κατά 4.700 το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αγοράς εργασίας του Τέξας.

Η δραστηριότητα σε βασικές πολιτείες παραγωγής, όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα και το Νέο Μεξικό, υποχώρησε ελαφρά το τρίτο τρίμηνο. Στελέχη του κλάδου ανέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις σε επενδυτικές αποφάσεις λόγω αστάθειας τιμών, σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent έχουν υποχωρήσει περίπου 10,5% από την αρχή του έτους, επηρεασμένα από την αυξημένη παραγωγή του ΟΠΕΚ+ και την αβεβαιότητα στη ζήτηση που σχετίζεται με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Η Exxon απασχολούσε 61.000 άτομα παγκοσμίως στο τέλος του 2024, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές.