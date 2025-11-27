Black Friday 2025 στο AB Eshop: Super Προσφορές & Deals σε αγαπημένα Brands

27/11/2025 • 15:47
Επιχειρήσεις
Η ΑΒ Βασιλόπουλος «μεταφέρει» τον παλμό της Black Friday στο AB Eshop, με μοναδικές online προσφορές. Από την Πέμπτη 27 έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, θα βρείτε ξεχωριστές προσφορές σε αγαπημένες μάρκες καθημερινής φροντίδας, αλλά και μοναδικό Black Friday deal σε συνεργασία με τη ΝΟΥΝΟΥ.

Στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα Black Friday του AB Eshop, θα βρείτε:

Παράλληλα, από την Παρασκευή 28 έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, με την αγορά τουλάχιστον δύο (2) τεμαχίων επιλεγμένων προϊόντων ΝΟΥΝΟΥ και συνολική αξία αγορών 120€ και άνω, κερδίζετε έκπτωση 10€ στο καλάθι σας.

Για όλες τις Black Friday προσφορές, μπορείτε να επισκεφθείτε το AB Eshop και να επωφεληθείτε από τις μοναδικές online εκπτώσεις εδώ.

