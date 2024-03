Βιομηχανική παραγωγή νέων καινοτομικών υλικών στην βορειοανατολική Κίνα

Η εταιρεία Panjin Sanli Zhongke New Material Co., Ltd. πέρασε πρόσφατα ένα μεσοπρόθεσμο τεστ για το πρόγραμμα παραγωγής ενός νέου υλικού, σε μία ειδική εγκατάσταση δοκιμών που βρίσκεται στη βορειοανατολική Κίνα.

«Η πρώτη φάση της παραγωγής με ικανότητα ετήσιου παραγωγικού αποτελέσματος 50.000 τόνων μεθυλικού ακρυλικού μεθυλεστέρα και 40.000 τόνων προπανόλης τύπου “n” πέρασε τα τεστ δοκιμών», σύμφωνα με τον Γιου Τσαντζιάν, πρόεδρο της εταιρείας.

«Αυτό σημαίνει ότι επιλύθηκε το πρόβλημα για την μετάβαση από την επιστημονική έρευνα στην βιομηχανική παραγωγή», πρόσθεσε ο Γιου.