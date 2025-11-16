Berkshire Hathaway: Μεγαλώνει το μερίδιο της στην Alphabet, ενώ το μειώνει και άλλο στην Apple

Η Berkshire Hathaway αποκάλυψε ότι κατέχει μερίδιο 4,3 δισ. δολαρίων στην Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, καθιστώντας την εταιρεία τη 10η μεγαλύτερη μετοχική της συμμετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μια ρυθμιστική υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Ο όμιλος ανέφερε ότι κατέχει 17,85 εκατομμύρια μετοχές της Alphabet στο τέλος του τρίτου τριμήνου, σηματοδοτώντας μια ασυνήθιστη αλλαγή στάσης, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή προσέγγιση του Γουόρεν Μπάφετ στις επενδύσεις και την προηγούμενη διστακτικότητα στις εταιρείες τεχνολογίας με υψηλή ανάπτυξη.

Στον αντίποδα, η Berkshire συνέχισε να μειώνει τη θέση της στην Apple, μειώνοντας το μερίδιό της σε 238,2 εκατ. μετοχές από 280 εκατ. το γ' τρίμηνο, για μια μείωση 15%, φέρνοντας την αξία της συμμετοχής στα 60,7 δισ. δολάρια.

Η υποβολή σηματοδοτεί την τελευταία φορά που η Berkshire θα αναλύσει λεπτομερώς το χαρτοφυλάκιο μετοχών της πριν ο Μπάφετ παραιτηθεί από τη θέση του CEO έπειτα από 60 χρόνια θητείας.

Ο Μπάφετ έχει πουλήσει σταθερά μετοχές της Apple καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, έχοντας πλέον εκχωρήσει σχεδόν τα 3/4 των 905 εκατ.μετοχών που κατείχε κάποτε η Berkshire.

Παρά τις σημαντικές αυτές μειώσεις, η Apple παραμένει η μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή της Berkshire.