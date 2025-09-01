Back to School στο Designer Outlet Athens

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά δυναμικά στο Designer Outlet Athens, το πρώτο και μεγαλύτερο εκπτωτικό χωριό στην Ελλάδα με μοναδικές προσφορές σε αγαπημένα designer brands και την απόλυτη Back to School περιπέτεια για τα παιδιά!

Από τη σχολική τσάντα και τα αθλητικά παπούτσια, μέχρι τα πιο stylish outfits για το γυμναστήριο ή το γραφείο, το Designer Outlet Athens αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για έξυπνες αγορές.

Η επιστροφή από τις διακοπές γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική με τα Nerf Game Days. Από την Παρασκευή 5 έως και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 20:00, ο κήπος του Designer Outlet Athens μετατρέπεται σε πεδίο δράσης, χαρίζοντας στα παιδιά αξέχαστες στιγμές διασκέδασης. Οι μικροί μας φίλοι, άνω των 5 ετών, σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, εξοπλίζονται με αυθεντικά Nerf blasters και προστατευτικά γυαλιά και μπαίνουν στη ζώνη δράσης: στοχεύουν, συνεργάζονται, ξεπερνούν εμπόδια και ζουν μια εμπειρία γεμάτη στρατηγική, ενέργεια και… πολύ παιχνίδι!

Επισκεφθείτε το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens για να ζήσετε την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία shopping και διασκέδασης για όλη την οικογένεια και απολαύστε ένα διάλειμμα σε ένα από τα 8 καφέ και εστιατόρια του εκπτωτικού χωριού.

Και για ακόμα περισσότερο έξυπνο shopping και διασκέδαση, το Designer Outlet Athens θα είναι ανοιχτό και τις Κυριακές, 11:00 με 20:00, έως τέλος Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το:

www.designeroutletathens.gr