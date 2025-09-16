Αύξηση 6,7% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ για το οκτάμηνο

Αύξηση κατά 6,7% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε στους 8.924.516 επιβάτες, έναντι 8.361.342 επιβατών το 2024.

Αύγουστος 2025: +6,9% στην επιβατική κίνηση για το «Νίκος Καζαντζάκης»

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Αύγουστο 1.789.861 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 6,9% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με το 2024, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Σύρου +105,3% (3.763 επιβάτες το '25 - 1.833 επιβάτες το '24), στο αεροδρόμιο Νάξου +19,3% (39.464 επιβάτες το '25 - 33.073 επιβάτες το '24), και στο αεροδρόμιο Αστυπάλαιας +18,4% (6.029 επιβάτες το '25 - 5.092 επιβάτες το '24).

Άνοδος 4,6% στην επιβατική κίνηση Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 4,6% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 έφτασε τα 57.475.778 έναντι 54.946.379 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2024.

Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν 432.917 πτήσεις, έναντι 418.160 πτήσεων το 2024.